Воспаления, разрывы, онемение: почему использование смартфонов губит здоровье и как это предотвратить

Длительное использование смартфоном в неудобных позах вызывает физиологические проблемы, о причине которых люди не догадываются. Но есть действенные способы это предотвратить.

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Постоянное пользование телефоном вызывает не только психологическое, но и физиологическое воздействие на тело человека, о котором пользователь может не догадываться. О вреде смартфонов для здоровья пользователей рассказали The Guardian врачи и эксперты.

Одна из пациенток врача обычно клала смартфон или планшет себе на колени и смотрела на них вниз. Однажды она обратилась к физиотерапевту Терезе Марко с жалобами на боль в шее — ответы на вопросы позволили установить, что виноват именно смартфон. По словам врача, пациенты обычно не догадываются, что их гаджеты являются корнем проблемы.

Распространенные проблемы от использования смартфона

Девушка-подросток пришла в больницу с головной болью, головокружением и атаксией. МРТ показало искривление шеи. Врачи подозревали, что по крайней мере частично это произошло из-за телефона, и приказали пациентке ограничить созерцание сенсорного экрана двумя часами в день.

Подобные случаи стали настолько распространенными, что вызванные ими симптомы получили такие прозвища, как "коготь текста" и "шея текста". Оптики также задокументировали напряжение глаз от воздействия синего света.

Сидеть с телефоном тоже вредно Фото: pexels.com

В этом году в исследовании с использованием врачебных данных ученые подсчитали, что с 2011 по 2019 год травмы рук и запястья в результате использования мобильных телефонов в США почти удвоились до примерно 7300 случаев в год. Параллельно с тем опрос Gallup показал, что количество людей, которые считают, что слишком много пользуются смартфоном, выросло с 39% в 2015 году до 58% в 2022-м. Среди тех людей 84% — от 20 до 29 лет.

Эксперты утверждают, что большинство проблем возникает из-за того, что люди длительное время держат свое тело в неестественной позе. Мышцы шеи, например, не должны напрягаться, когда голова человека балансирует над телом. Но во время использования смартфона люди часто держат голову под углом, что приводит к напряжению мышц.

Другая проблема заключается в том, что люди часто держат свои локти в форме V во время использования смартфона, говорит Брэндон Доннелли, хирург из Нового Орлеана, который специализируется на верхних конечностях. Это растягивает локтевой нерв, что может привести к онемению безымянного пальца и мизинца.

Держание смартфона с согнутыми локтями Фото: Freepik

"Если я сижу с телефоном ночью и читаю в постели, мой мизинец немеет и говорит мне, что мне нужно выпрямить локоть", — говорит хирург. Хотя редко когда в подобных случаях доходит до операции, врач регулярно встречает с людей с симптомами использования мобильного телефона. Он добавил, что большинство проблем, которые он видит, касаются взрослых в возрасте 30-40 лет: "Я не вижу этого у младших детей. Их ткани более податливы".

Но проблемы, связанные со смартфонами, могут возникнуть у людей любого возраста, Например, интенсивный захват может привести к боли в мышцах ладони, а также воспалению тканей (тендиниту) или даже разрыву сухожилия. У пожилых пациентов длительное удержание может усугубить артрит, особенно у основания большого пальца.

Как пользоваться смартфоном, чтобы сберечь здоровье

Самым надежным решением для устранения этих болезней является прекращение пользования телефонами, но большинство экспертов соглашаются, что это нереально.

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"Лучшее, что мы можем сделать, это сообщить людям о рисках, чтобы они могли изменить свое поведение", — говорит Хвансеоб Шин, исследователь эргономики в Ульсанском национальном институте науки и технологий в Южной Корее.

Одно из самых больших изменений, которое Шин хотел бы увидеть — чтобы люди прекратили пользоваться телефонами во время прогулок. Такая привычка повышает риск столкнуться с препятствиями, машинами или другими людьми. Согласно исследованию больничных данных 2023 года, падения вызвали почти треть всех травм, связанных с использованием мобильных телефонов.

Ходьба во время пользования телефоном также заставляет людей смотреть вниз, создавая нагрузку не только на шею, но и на спину. Исследования Шина обнаружили, что активация мышц шеи примерно на 21-42% выше при пользовании телефоном во время ходьбы, чем в положении сидя или стоя. Это особенно актуально при отправке текстовых сообщений по сравнению с обычным просмотром веб-страниц.

Шея и спина страдают во время хождения с телефоном Фото: Unsplash

По мнению исследователя, возможным решением было бы приложение или функция смартфона, которые бы предупреждали пользователей, когда поза подвергает их опасности. По его словам, смартфоны имеют для этого достаточно данных и датчиков.

Есть много других шагов, которые люди могут сделать, чтобы избежать физического воздействия использования смартфона. Например, клейкие ручки могут помочь людям не сжимать телефоны во время держания в руках. Важно помнить о том, насколько согнуты локти, а также делать перерывы на отдых, чтобы не оставаться в одном положении слишком долго. Преобразование голоса в текст также может быть альтернативой набора текста.

Самое влиятельное изменение для вашей шеи — поднять телефон на уровень глаз. "Если вы собираетесь постоянно говорить по телефону, вам нужно смотреть прямо в телефон", — рассказывает Джереми Джеймс, хирург-ортопед из Луизианы. "Так ваша шея может оставаться в нейтральном положении".

Физиотерапевт Марко является большой поклонницей использования подставки для поднятия телефонов и других устройств. Это то, что она порекомендовала пациентке, которая держала смартфон на коленях, и это сработало. Но она осознает, что это не последний ее пациент с болью, связанной с телефоном. "Я все время говорю о смартфонах".

Фокус ранее писал о некоторых проблемах со здоровьем, связанных со смартфонами. В частности, о пагубном влиянии сияния экранов гаджетов по ночам, а также о повышении давления из-за постоянных длительных разговоров.