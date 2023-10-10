Згубне сяйво: вчені з'ясували, що світло від гаджетів уночі шкодить нашому здоров'ю

Нове дослідження дало змогу припустити, що нічні напади тривожності та інші розлади в темну пору доби можуть мати спільний корінь, що погіршує наш стан загалом.

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Деякі люди іноді почуваються не в своїй тарілці після ночі, проведеної без сну, коли кімната освітлена вуличними ліхтарями або м'яким світлом екрана телефону. Кінець спокійного, розміреного і буденного дня не повинен викликати в організму стрес, але з якоїсь причини він з'являється. Можливо, у науки є відповідь на це дивне явище. Недавнє дослідження показало, що вплив світла, особливо в нічний час, може впливати на наше психічне здоров'я, пише New Atlas.

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В основі цієї дискусії лежить внутрішній таймер нашого організму, часто званий циркадним ритмом. Вважайте, що це вбудований годинник, який визначає, коли ми маємо не спати, а коли спати. Для його налаштування використовується світло, яке допомагає нам почуватися бадьорими вдень і сонними вночі. Хоча є й інші чинники, як-от фізичні вправи або спілкування з друзями, які можуть вплинути на цей годинник, світло має найбільше значення.

І ось тут-то дослідження, проведене під керівництвом вчених з Університету Монаша, показало, що у людей, які піддаються впливу великої кількості світла в нічний час, ризик виникнення депресії зростає на 30%. З іншого боку, у тих, хто отримував багато денного світла, ризик депресії знижувався на 20%. Ці закономірності стосувалися не тільки депресії, а й інших психічних розладів, таких як тривога і біполярний розлад.

Актуальність цих результатів полягає в тому, що ми живемо в часи, коли завдяки зручності смартфонів, комп'ютерів та інших пристроїв ми оточені штучним світлом. Це може з легкістю збити наш внутрішній таймер. Шон Кейн, один з експертів, які проводили дослідження, зазначив, що більшість із нас проводять близько 90% свого дня в приміщенні, за електричного освітлення, яке не зовсім відповідає природному світлу, що його очікує наш організм. Ця невідповідність і може змусити нас почуватися не в своїй тарілці.

Схоже, що для підтримання психічного стану потрібно прагнути до достатньої кількості денного світла, а ночі мають бути якомога темнішими. Це проста зміна, яка може суттєво вплинути на ризик розвитку депресії.

Раніше Фокус писав про важливий і маловивчений симптом депресії. Якщо людина в депресії, то вона має почуватися сумною або пригніченою, але це не єдині симптоми цієї хвороби.

Також Фокус писав про те, що окуляри, які нібито захищають від синього світла, насправді марні. Популярні окуляри і лінзи, що обіцяють захистити наші очі від згубного впливу синього спектра, в короткостроковій перспективі виявилися абсолютно неефективними.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.