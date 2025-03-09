Будь-який Android-смартфон тепер може стежити за людьми: як цього позбутися

Find My Device дає змогу відстежувати людей через вкладку People (яка наразі перебуває у стадії бета-тестування), якщо вони вирішать поділитися своїм місцем розташування.

Related video

Функція Find My Device від Android тепер дозволяє відстежувати друзів, родичів, дітей. Поки що це працює для телефонів Google Pixel (зокрема, Google Pixel 9), пише techradar.com.

А чи знали ви, що смартфони можуть шпигувати і навіть підслуховувати через мікрофон? Геолокація, додатки у фоновому режимі та мікрофон можуть підказати, чи стежить хтось за користувачем через його мобільний пристрій, чи ні.

Find My Device — це версія Find My від Apple для Android. Вона збирає всі під'єднані пристрої через Bluetooth і продукти Android, до яких увійшов користувач, і дає простий спосіб швидко знайти ці ґаджети, використовуючи вказівки до їхнього останнього місця розташування або змушуючи їх відтворювати звуковий сигнал, щоб можна було почути, де вони перебувають.

У цьому немає нічого поганого, однак новий інструмент також дає змогу відстежувати людей через вкладку People (яка наразі перебуває у стадії бета-тестування), якщо вони вирішать поділитися своїм місцем розташування. Це працює приблизно так само, як Google Maps, тільки тепер можна бачити людей у Find My Device.

З одного боку, це дуже корисно. Можливість швидко поділитися своїм місцем розташування з людьми буде чудовою, якщо ви організовуєте зустріч, або діліться місцем розташування, щоб сім'я знала про ваше успішне прибуття, коли ви у від'їзді.

Водночас усі ці додатки для відстеження (крім Find My Device є ще Life360, Glympse і Google Maps) ясно показують, як легко можна знайти будь-яку людину, і, безумовно, змушують думати про загрозу цифрового переслідування.

На щастя, у всіх цих сервісах є захист — вам потрібно вручну надсилати місце розташування обраним особисто вами людям. Find My Device також попередить, коли відстеження ввімкнене: ви знатимете, що ваше місце розташування не є конфіденційним. Це означає, що ви можете відключити його.

А якщо ви турбуєтеся про те, що вас відстежують трекери, які ви не авторизували, технологія Android може автоматично попередити про наявність таких невідомих трекерів і допомогти їх знайти.

Раніше ми писали, як приховати додатки на смартфоні, щоб їх ніхто не знайшов. Бувають ситуації, коли користувач хоче приховати додатки від сторонніх або від дітей. Зробити це досить просто.