Як приховати додатки на смартфоні, щоб їх ніхто не знайшов, і навіщо це робити

Бувають ситуації, коли користувач хоче приховати додатки від сторонніх або від дітей. Зробити це досить просто.

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На iPhone можна приховати додатки, перейменувавши їх. Однак їх все одно зможе знайти та людина, яка знає, де шукати, пише видання The Sun.

Трапляються ситуації, коли користувач хоче приховати додатки від сторонніх або від дітей, наприклад, якщо хоче, щоб ніхто не зміг скористатися його банківською карткою, або не дивився відеоконтент. Зробити це досить просто.

Ще у вересні Apple роздала безкоштовне оновлення iOS 18 мільйонам власників iPhone. Можна перевірити, чи є воно (або чи можна його отримати), перейшовши в "Налаштування" — "Основні" — "Оновлення програмного забезпечення".

Однією з переваг iOS 18 є можливість блокувати і навіть приховувати додатки. Наприклад, можна заблокувати додаток для обміну повідомленнями, щоб ніхто не зміг зайти в нього. Щоб заблокувати додаток, просто знайдіть його на головному екрані, натисніть і утримуйте значок, а потім виберіть "Вимагати Face ID".

Але можна піти далі і приховати додатки в прямому сенсі слова. Вони перебуватимуть у спеціальній папці. Apple попереджає власників iPhone, що є щонайменше три місця, де вони можуть зберігатися.

Перше знаходиться в налаштуваннях екранного часу смартфона.

Друге — в налаштуваннях батареї. Зокрема, у розділі "Використання батареї додатками", де розташований список додатків та їхнє енергоспоживання.

Третє — приховані додатки можуть відображатися в історії покупок в App Store. Потрібно буде пройти перевірку FaceID, перш ніж отримати доступ до історії покупок.

Нещодавно стало відомо, що нове оновлення Android 15 не дасть смартфонам заряджатися на 100% для захисту батареї. Таку функцію одними з перших отримають моделі Pixel.