Как скрыть приложения на смартфоне, чтобы их никто не нашел, и зачем это делать

Бывают ситуации, когда пользователь хочет скрыть приложения от посторонних или от детей. Сделать это довольно просто.

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На iPhone можно скрыть приложения, переименовав их. Однако их все равно сможет найти тот человек, который знает, где искать, пишет издание The Sun.

Бывают ситуации, когда пользователь хочет скрыть приложения от посторонних или от детей, например, если хочет, чтобы никто не смог воспользоваться его банковской картой, или не смотрел видеоконтент. Сделать это довольно просто.

Еще в сентябре Apple раздала бесплатное обновление iOS 18 миллионам владельцев iPhone. Можно проверить, есть ли оно (или можно ли его получить), перейдя в "Настройки" — "Основные" — "Обновление программного обеспечения".

Одним из преимущества iOS 18 является возможность блокировать и даже скрывать приложения. Например, можно заблокировать приложение для обмена сообщениями, чтобы никто не смог зайти в него. Чтобы заблокировать приложение, просто найдите его на главном экране, нажмите и удерживайте значок, а затем выберите "Требовать Face ID".

Но можно пойти дальше и скрыть приложения в прямом смысле слова. Они будут находиться в специальной папке. Apple предупреждает владельцев iPhone, что есть как минимум три места, где они могут храниться.

Первое находится в настройках экранного времени смартфона.

Второе — в настройках батареи. В частности, в разделе "Использование батареи приложениями", где расположен список приложений и их энергопотребление.

Третье — скрытые приложения могут отображаться в истории покупок в App Store. Нужно будет пройти проверку FaceID, прежде чем получить доступ к истории покупок.

Недавно стало известно, что новое обновление Android 15 не даст смартфонам заряжаться на 100% для защиты батареи. Такую функцию одними из первых получат модели Pixel.