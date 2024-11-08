Зарядить смартфон на 100% теперь ни у кого не получится: стала известна причина

Android перенимает функцию экономии заряда батареи, похожую на One UI от Samsung.

Пользователи смартфонов Pixel получат новую функцию с обновлением за ноябрь 2024 года, направленную ​​на продление общего срока службы батарей их смартфонов. Об этом пишет Sammy Fans.

Ресурс AndroidAuthority обнаружил, что обновление Google за ноябрь 2024 года добавляет в Android 15 удобную функцию экономии заряда батареи. Подобно максимальной защите батареи в One UI, новая функция заряжает телефон Android только до 80% за каждый цикл.

Смартфоны обычно используют литий-ионные аккумуляторы, которые предпочитают прекращать зарядку при уровне заряда 80%. Пользователи обычно заряжают свои устройства до 100%, но ежедневная зарядка до 100% в конечном итоге снижает емкость аккумулятора. Если новую функцию активировать, то общий срок службы аккумулятора увеличится, поскольку зарядка остановится на 80%.

Примечательно, что Google пока не внедрила новый инструмент экономии батареи в ОС Android для смартфонов от разных производителей. Некоторые пользователи Pixel подтвердили наличие нового функционала, а некоторые еще не получили его.

Функции защиты аккумулятора в One UI 6

Последняя версия One UI 6.1 от Samsung предлагает три функции защиты аккумулятора. Они помогают пользователям смартфонов линейки Galaxy продлить срок службы аккумуляторов.

Базовый:

Когда аккумулятор заряжен на 100%, зарядка автоматически прекращается до тех пор, пока уровень заряда не упадет до 95%, после чего зарядка возобновляется.

Адаптивный:

Устройство переключится в режим "Максимум" в ночное время, и вернется в режим "Базовый" утром. Время сна оценивается на основе привычек пользователя.

Максимум:

Зарядка аккумулятора прекратится, когда уровень заряда достигнет 80%.

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