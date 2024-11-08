Зарядити смартфон на 100% тепер ні в кого не вийде: стала відома причина
Android переймає функцію економії заряду батареї, схожу на One UI від Samsung.
Користувачі смартфонів Pixel отримають нову функцію з оновленням за листопад 2024 року, спрямовану на продовження загального терміну служби батарей їхніх смартфонів. Про це пише Sammy Fans.
Ресурс AndroidAuthority виявив, що оновлення Google за листопад 2024 року додає в Android 15 зручну функцію економії заряду батареї. Подібно до максимального захисту батареї в One UI, нова функція заряджає телефон Android лише до 80% за кожен цикл.
Смартфони зазвичай використовують літій-іонні акумулятори, які вважають за краще припиняти зарядку при рівні заряду 80%. Користувачі зазвичай заряджають свої пристрої до 100%, але щоденна зарядка до 100% в кінцевому підсумку знижує ємність акумулятора. Якщо нову функцію активувати, то загальний термін служби акумулятора збільшиться, оскільки зарядка зупиниться на 80%.
Примітно, що Google поки не впровадила новий інструмент економії батареї в ОС Android для смартфонів від різних виробників. Деякі користувачі Pixel підтвердили наявність нового функціоналу, а деякі ще не отримали його.
Функції захисту акумулятора в One UI 6
Остання версія One UI 6.1 від Samsung пропонує три функції захисту акумулятора. Вони допомагають користувачам смартфонів лінійки Galaxy продовжити термін служби акумуляторів.
- Базовий:
Коли акумулятор заряджений на 100%, заряджання автоматично припиняється доти, доки рівень заряду не впаде до 95%, після чого заряджання поновлюється.
- Адаптивний:
Пристрій переключиться в режим "Максимум" у нічний час, і повернеться в режим "Базовий" вранці. Час сну оцінюється на основі звичок користувача.
- Максимум:
Заряджання акумулятора припиниться, коли рівень заряду досягне 80%.
Раніше ми писали про те, який смартфон може бути "найпотужнішим на планеті". Згідно з даними бенчмарку Geekbench, Samsung Galaxy S25 Ultra обійшов за продуктивністю iPhone 16 Pro Max.