Зарядити смартфон на 100% тепер ні в кого не вийде: стала відома причина

Android переймає функцію економії заряду батареї, схожу на One UI від Samsung.

Користувачі смартфонів Pixel отримають нову функцію з оновленням за листопад 2024 року, спрямовану на продовження загального терміну служби батарей їхніх смартфонів. Про це пише Sammy Fans.

Ресурс AndroidAuthority виявив, що оновлення Google за листопад 2024 року додає в Android 15 зручну функцію економії заряду батареї. Подібно до максимального захисту батареї в One UI, нова функція заряджає телефон Android лише до 80% за кожен цикл.

Смартфони зазвичай використовують літій-іонні акумулятори, які вважають за краще припиняти зарядку при рівні заряду 80%. Користувачі зазвичай заряджають свої пристрої до 100%, але щоденна зарядка до 100% в кінцевому підсумку знижує ємність акумулятора. Якщо нову функцію активувати, то загальний термін служби акумулятора збільшиться, оскільки зарядка зупиниться на 80%.

Примітно, що Google поки не впровадила новий інструмент економії батареї в ОС Android для смартфонів від різних виробників. Деякі користувачі Pixel підтвердили наявність нового функціоналу, а деякі ще не отримали його.

Функції захисту акумулятора в One UI 6

Остання версія One UI 6.1 від Samsung пропонує три функції захисту акумулятора. Вони допомагають користувачам смартфонів лінійки Galaxy продовжити термін служби акумуляторів.

Базовий:

Коли акумулятор заряджений на 100%, заряджання автоматично припиняється доти, доки рівень заряду не впаде до 95%, після чого заряджання поновлюється.

Адаптивний:

Пристрій переключиться в режим "Максимум" у нічний час, і повернеться в режим "Базовий" вранці. Час сну оцінюється на основі звичок користувача.

Максимум:

Заряджання акумулятора припиниться, коли рівень заряду досягне 80%.

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