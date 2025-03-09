Любой Android-смартфон теперь может следить за людьми: как от этого избавиться

Find My Device позволяет отслеживать людей через вкладку People (которая в настоящее время находится в стадии бета-тестирования), если они решат поделиться своим местоположением.

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Функция Find My Device от Android теперь позволяет отслеживать друзей, родственников, детей. Пока что это работает для телефонов Google Pixel (в частности, Google Pixel 9), пишет techradar.com.

А знали ли вы, что смартфоны могут шпионить и даже подслушивать через микрофон? Геолокация, приложения в фоновом режиме и микрофон могут подсказать, следит ли кто-то за пользователем через его мобильное устройство, или нет.

Find My Device — это версия Find My от Apple для Android. Она собирает все подключенные устройства по Bluetooth и продукты Android, в которые вошел пользователь, и дает простой способ быстро найти эти гаджеты, используя указания к их последнему местоположению или заставляя их воспроизводить звуковой сигнал, чтобы можно было услышать, где они находятся.

В этом нет ничего предосудительного, однако новый инструмент также позволяет отслеживать людей через вкладку People (которая в настоящее время находится в стадии бета-тестирования), если они решат поделиться своим местоположением. Это работает примерно так же, как Google Maps, только теперь можно видеть людей в Find My Device.

С одной стороны, это очень полезно. Возможность быстро поделиться своим местоположением с людьми будет отличной, если вы организовываете встречу, или делитесь местоположением, чтобы семья знала о вашем успешном прибытии, когда вы в отъезде.

В то же время все эти приложения для отслеживания (кроме Find My Device есть еще Life360, Glympse и Google Maps) ясно показывают, как легко можно найти любого человека, и, безусловно, заставляют думать об угрозе цифрового преследования.

К счастью, во всех этих сервисах есть защита — вам нужно вручную отправлять местоположение выбранным лично вами людям. Find My Device также предупредит, когда отслеживание включено: вы будете знать, что ваше местоположение не является конфиденциальным. Это значит, что вы можете отключить его.

А если вы беспокоитесь о том, что вас отслеживают трекеры, которые вы не авторизовали, технология Android может автоматически предупредить о наличии таких неизвестных трекеров и помочь их найти.

Ранее мы писали, как скрыть приложения на смартфоне, чтобы их никто не нашел. Бывают ситуации, когда пользователь хочет скрыть приложения от посторонних или от детей. Сделать это довольно просто.