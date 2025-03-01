Смартфон может шпионить и даже подслушивать через микрофон: как это распознать

Геолокация, приложения в фотоном режиме и микрофон могут подсказать, следит ли кто-то за пользователем через его мобильное устройство.

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Геолокация, приложения в фотоном режиме и микрофон могут подсказать, следит ли кто-то за пользователем через его мобильное устройство. Вот три подсказки, указывающие на то, что за смартфоном следят. Об этом пишет The Sun.

Сессии использования микрофона

Одна из лучших средств защиты — следить за тем, как используются датчики телефона, в том числе и микрофон. Можно проверить, когда к микрофону обращалось то или иное приложение.

На iPhone есть функция под названием "Отчет о конфиденциальности приложений". Просто надо перейти в "Настройки" — "Конфиденциальность и безопасность" — "Отчет о конфиденциальности приложений", а затем включить. Как только функция будет активна, iPhone начнет отслеживать использование микрофона и пользователь увидит время и даты, когда приложение получало к нему доступ.

Фоновая активность и данные

Стоит проверять приложения тогда, когда ими явно не пользуются. Нужно убедиться, что Activity By App переключен в верхней части списка приложений. Там можно увидеть, как и в течение какого времени использовалось приложение, а также сколько этого времени приложение пребывало в фоновом режиме.

Важность геолокации

Наконец, стоит убедиться, что преступники — или даже знакомые — не отслеживают местоположение. Есть несколько способов, которыми они могли бы это сделать. Один заключается в том, что сталкер добавил себя в общий доступ к местоположению iPhone. Это дает ему карту точных передвижений до секунды.

Просто нужно перейти в "Настройки" — "Конфиденциальность и безопасность" — "Службы определения местоположения" — "Общий доступ к местоположению", и можно увидеть список людей, имеющих доступ.

Недавно стало известно, что новое обновление Android 15 не даст смартфонам заряжаться на 100% для защиты батареи. Такую функцию одними из первых получат модели Pixel.