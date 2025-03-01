Смартфон може шпигувати і навіть підслуховувати через мікрофон: як це розпізнати

Геолокація, додатки у фотоному режимі та мікрофон можуть підказати, чи стежить хтось за користувачем через його мобільний пристрій.

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Геолокація, додатки у фотоному режимі та мікрофон можуть підказати, чи стежить хтось за користувачем через його мобільний пристрій. Ось три підказки, які вказують на те, що за смартфоном стежать. Про це пише The Sun.

Сесії використання мікрофона

Один із найкращих засобів захисту — стежити за тим, як використовуються датчики телефона, зокрема й мікрофон. Можна перевірити, коли до мікрофона звертався той чи інший застосунок.

На iPhone є функція під назвою "Звіт про конфіденційність додатків". Просто треба перейти в "Налаштування" — "Конфіденційність і безпека" — "Звіт про конфіденційність додатків", а потім увімкнути. Щойно функція буде активна, iPhone почне відстежувати використання мікрофона і користувач побачить час і дати, коли додаток отримував до нього доступ.

Фонова активність і дані

Варто перевіряти додатки тоді, коли ними явно не користуються. Потрібно переконатися, що Activity By App переключено у верхній частині списку додатків. Там можна побачити, як і протягом якого часу використовувався застосунок, а також скільки цього часу застосунок перебував у фоновому режимі.

Важливість геолокації

Нарешті, варто переконатися, що злочинці — або навіть знайомі — не відстежують місце розташування. Є кілька способів, якими вони могли б це зробити. Один полягає в тому, що сталкер додав себе в загальний доступ до місця розташування iPhone. Це дає йому карту точних пересувань до секунди.

Просто потрібно перейти в "Налаштування" — "Конфіденційність і безпека" — "Служби визначення місця розташування" — "Загальний доступ до місця розташування", і можна побачити список людей, які мають доступ.

Нещодавно стало відомо, що нове оновлення Android 15 не дасть смартфонам заряджатися на 100% для захисту батареї. Таку функцію одними з перших отримають моделі Pixel.