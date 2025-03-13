Поганий сон змушує людей вірити в рептилоїдів: виявлено дивний побічний ефект

У новому дослідженні вчені виявили, що нестача сну і безсоння робить людей більш сприйнятливими до теорій змови.

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Не секрет, що сон життєво необхідний для здоров'я і відновлення організму. Водночас нестача сну або безсоння можуть зробити людей більш сприйнятливими до широкого спектра проблем із фізичним і психічним здоров'ям, зокрема хвороб серця, високого кров'яного тиску і тривожності. Але в новому дослідженні вчені виявили ще один несподіваний "побічний ефект", пише Popular Science.

Команда зі Школи психології Ноттінгемського університету провела два експерименти, в яких загалом взяли участь 1000 добровольців. Результати дослідження були опубліковані в журналі Journal of Health Psychology і вказують на те, що нестача сну і безсоння може призвести до ще одного небажаного результату: прийняття теорій змови.

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Автори дослідження стверджують, що додавання поганої якості сну до інших проблем, таких як депресія або стрес, може робити людей більш сприйнятливими до явно неправдивих теорій змови. Ба більше, ймовірність прийняття теорій змови може особливо зрости, якщо втомлені люди додатково піддаються впливу конспірологічного контенту із зовнішніх джерел, а не приходять до таких самих висновків самостійно.

У першому експерименті вчені попросили 540 учасників пройти стандартизовану оцінку якості сну перед прочитанням однієї з двох статей про пожежу в соборі Паризької Богоматері. Тоді як деякі добровольці отримали перевірений виклад руйнівної аварії, інші переглянули історію, в якій помилково стверджувалося, що пожежа була пов'язана зі змовою приховування. Далі реципієнти пройшли опитування, результати якого показали, що учасники експерименту, які раніше посилалися на гіршу якість сну, частіше вірили в теорію змови, ніж реципієнти, які добре відпочивають.

Другий етап експерименту розширив початкову роботу команди, вивчивши психологічні профілі та переконання ще 575 осіб. Вчені проаналізували дані й тепер стверджують, що існує прямий зв'язок між вірою в теорії змови та поганим сном. У багатьох випадках депресія виявилася основним психологічним механізмом, що лежить в основі конспірологічного мислення.

За словами автора дослідження і доцента кафедри соціальної психології Ноттінгемського університету Деніела Джоллі, сон насправді має вирішальне значення для психологічного здоров'я і когнітивних функцій. Раніше вчені вже виявили, що нестача сну збільшує ризик розвитку депресії, тривожності та параної — факторів, що сприяють вірі в теорії змови.

Віра в змови не просто призводить до нової тяги до шапочок із фольги — прихильність до цих переконань може мати набагато ширші соціальні наслідки. Наприклад, під час пандемії коронавірусу недовіра до підтвердженої даними ефективності вакцин знизила стійкість суспільства до захворювань. Крім того, дезінформація про зміну клімату протягом десятиліть перешкоджала постійним зусиллям у боротьбі з її ризиками для людства і нашої планети.

За словами Джоллі, вони з колегами виявили, що одним із найефективніших способів не вірити в конспірологічні теорії є здоровий сон і відпочинок. Результати дослідження показують, що поліпшення якості сну може слугувати захисним фактором від поширення конспірологічного мислення.

Раніше Фокус писав про те, що вчені дізналися, як сни впливають на наше здоров'я.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.