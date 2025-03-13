Плохой сон заставляет людей верить в рептилоидов: обнаружен странный побочный эффект

В новом исследовании ученые обнаружили, что недостаток сна и бессонница делает людей более восприимчивыми к теориям заговора.

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Не секрет, что сон жизненно необходим для здоровья и восстановления организма. В то же время недостаток сна или бессонница могут сделать людей более восприимчивыми к широкому спектру проблем с физическим и психическим здоровьем, в том числе болезням сердца, высокому кровяному давлению и тревожности. Но в новом исследовании ученые обнаружили еще один неожиданный "побочный эффект", пишет Popular Science.

Команда из Школы психологии Ноттингемского университета провела два эксперимента, в которых в общей сложности приняли участие 1000 добровольцев. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Health Psychology и указывают на то, что недостаток сна и бессонница может привести к еще одному нежелательному результату: принятии теорий заговора.

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Авторы исследования утверждают, что добавление плохого качества сна к другим проблемам, таким как депрессия или стресс, может делать людей более восприимчивыми к явно ложным теориям заговора. Более того, вероятность принятия теорий заговора может особенно возрасти, если уставшие люди дополнительно подвергаются воздействию конспирологического контента из внешних источников, а не приходят к таким же выводам самостоятельно.

В первом эксперименте ученые попросили 540 участников пройти стандартизированную оценку качества сна перед прочтением одной из двух статей о пожаре в соборе Парижской Богоматери. В то время как некоторые добровольцы получили проверенное изложение разрушительной аварии, другие просмотрели историю, в которой ложно утверждалось, что пожар был связан с заговором сокрытия. Далее реципиенты прошли опрос, результаты которого показали, что участники эксперимента, ранее ссылавшиеся на худшее качество сна, чаще верили в теорию заговора, чем хорошо отдыхающие реципиенты.

Второй этап эксперимента расширил первоначальную работу команды, изучив психологические профили и убеждения еще 575 человек. Ученые проанализировали данные и теперь утверждают, что существует прямая связь между верой в теории заговора и плохим сном. Во многих случаях депрессия оказалась основным психологическим механизмом, лежащим в основе конспирологического мышления.

По словам автора исследования и доцента кафедры социальной психологии Ноттингемского университета Дэниела Джолли, сон в действительности имеет решающее значение для психологического здоровья и когнитивных функций. Ранее ученые уже обнаружили, что недостаток сна увеличивает риск развития депрессии, тревожности и паранойи — факторов, способствующих вере в теории заговора.

Вера в заговоры не просто приводит к новой тяге к шапочкам из фольги — приверженность этим убеждениям может иметь гораздо более широкие социальные последствия. Например, во время пандемии коронавируса недоверие к подтвержденной данными эффективности вакцин снизила устойчивость общества к заболеваниям. Кроме того, дезинформация об изменении климата в течение десятилетий препятствовала постоянным усилиям по борьбе с его рисками для человечества и нашей планеты.

По словам Джолли, они с коллегами обнаружили, что одним из наиболее эффективных способов не верить в конспирологические теории является здоровый сон и отдых. Результаты исследования показывают, что улучшение качества сна может служить защитным фактором от распространения конспирологического мышления.

Ранее Фокус писал о том, что ученые узнали, как сны влияют на наше здоровье.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.