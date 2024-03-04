Как перестать постоянно заглядывать в смартфон: один простой трюк навсегда изменит жизнь

Без надоедливых уведомлений появляется больше времени на отдых и дела, которые действительно имеют значение.

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Многие люди часто отвлекаются от важных дел или даже разговора с близким человеком, лишь бы проверить очередное уведомление на смартфоне, иногда это может сильно испортить жизнь. Журнал Vogue нашел довольно легкий способ, как побороть эту привычку.

Всем обладателям смартфонов знакома история, когда внезапное уведомление занимает все мысли и заставляет оторваться от дел и проверить, что же там такое. Вдруг пришло важное сообщение от возлюбленного или оценили фото в соцсети. Известно, что "лайки" под постами активируют центр вознаграждения в мозгу и вызывают кратковременную эйфорию, но очень часто уведомления оказываются просто спамом, не имеющим значения.

В этом случае они вызывают раздражение и приводят к стрессу, что доказала Ассоциация американских психологов. Другое исследование выявило еще одну важную деталь: человеку требуется в среднем 25 минут для восстановления концентрации после того, как он отвлекся.

Ашутош Шах, психиатр-консультант в больнице Sir HN Reliance Foundation в Мумбаи объяснил Voque, что постоянная проверка смартфонов связана со страхом пропустить что-то важное (Fear of Missing Out или сокращенно FOMO). Это психологическое состояние, когда человек боится, что не узнает некую информацию, способную улучшить его жизнь.

"FOMO может привести к навязчивой проверке уведомлений и реагированию на них, что затрудняет продолжение продуктивной деятельности в повседневной деятельности, что еще больше усиливает тревогу и приводит к образованию порочного круга. Это ухудшает внимание и прерывает работу, учебу и другие повседневные дела, из-за чего становится трудно вернуться к поставленной задаче и завершить ее", — отметил доктор.

Журналистка Хасина Джилани начала искать способы, как справиться с этой проблемой. В итоге она отключила уведомления о письмах на электронной почте, текстовых сообщениях и действиях в социальных сетях, разрешив выводить их только мессенджеру WhatsApp на случай, если случится что-то действительно серьезное.

"Первое, что я заметила, когда отключила уведомления, — это тишина — чистая, благословенная тишина. Хотя я, будучи моложе, содрогнулась бы от такой перспективы, теперь у меня есть доказательства того, что даже самые насущные рабочие вопросы могут — и будут — ждать, пока я не войду в систему на следующее утро. А по выходным, без его постоянных сигналов, я часто на несколько часов теряю из виду телефон, сосредотачиваясь вместо этого на фильме, телешоу или книге, которая находится под рукой", — поделилась впечатлениями Хасина Джилани.

Психиатр Ашутош Шах поддержал отключение уведомлений, ведь по его мнению, это помогает людям меньше отвлекаться и беспокоиться. Вдобавок к этому он посоветовал установить четкие границы рабочего времени и соблюдать их, ограничивая круг общения в свободное время. Нужно привыкнуть к такому образу жизни, более изолированному от интернета и других людей, но никакие социальные издержки не могут быть важнее спокойствия и комфорта.

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