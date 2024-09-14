Ні хвилини спокою: психолог розповів, як телефони непомітно поневолили наш мозок
Залежність від соціальних мереж і гаджетів уже давно на слуху наукового світу. Однак електронні пристрої заглибилися в наше життя куди більше, підсвідомо контролюючи його і цьому навіть є наукове визначення.
Смартфони, безсумнівно, зробили революцію в сучасному житті, поліпшивши комунікацію і зробивши інформацію доступнішою, ніж будь-коли. Однак цей технологічний прогрес пов'язаний із низкою проблем. Тоді як смартфони забезпечили безпрецедентний зв'язок, вони також привнесли низку психологічних явищ, пов'язаних з їх постійним використанням. Один такий фантомний синдром може серйозно порушити наше повсякденне життя, пише Forbes.
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Відносно новий стан почав проявлятися в деяких людей, відомий як "синдром фантомної вібрації" — сенсорне спотворення, коли вони сприймають свій телефон вібруючим, хоча насправді це не так. Вони вважають, що відчувають вібрацію свого телефону або чують його дзижчання, навіть якщо насправді ніяких повідомлень немає.
У різних дослідженнях цей стан називали "текстофренією" або "ринг-тривожністю", що відображає його зв'язок із тривогами, пов'язаними з мобільними технологіями. Дослідження, проведене 2013 року в журналі Computers in Human Behavior, показало, що майже 89% учасників відчували фантомні вібрації хоча б раз на два тижні. Ця статистика підкреслює, наскільки поширена ця проблема, що зачіпає значну частину користувачів смартфонів, заявляє психолог Марк Треверс.
Відчуття фантомних вібрацій — не банальне явище, а відображення того, наскільки глибоко смартфони проникли в повсякденне життя, каже він. Цей стан є різновидом тактильних галюцинацій, коли мозок невірно інтерпретує сенсорні сигнали через очікування вібрації телефону. У міру того як користувачі дедалі більше залежать від своїх пристроїв, їхній мозок починає передбачати і навіть створювати ці сигнали, що призводить до відчуття неіснуючої вібрації.
Дослідження показують, що це явище тісно пов'язане з необхідністю мозку фільтрувати й обробляти величезну кількість сенсорних даних, які він отримує. Дослідження, опубліковане в журналі BMJ 2010 року, показало, що мозок, перевантажений безперервним сенсорним сигналом, застосовує фільтри, засновані на очікуваннях, що відомо як пошук, керований гіпотезами. Цей механізм є двосічним мечем: він допомагає впоратися з постійним припливом інформації, але також призводить до помилок, таких як фантомні вібрації.
Ба більше, тривожність, пов'язана з використанням сучасних технологій, описана в дослідженнях 2013 року як "iDisorders", ще більше посилює проблему. У міру того як люди стають дедалі залежнішими від своїх пристроїв, передчуття спілкування через них може проявлятися в різних психологічних симптомах, включно з фантомними вібраціями. Подальше дослідження, проведене у 2015 році, підтвердило це, наголосивши, що тривога, пов'язана з очікуванням повідомлень, значною мірою сприяє появі таких галюцинацій.
Хоча синдром фантомних вібрацій загалом нешкідливий, він показує глибокий ступінь впливу, який смартфони чинять на нашу психіку сьогодні. Цей стан, хоча зазвичай і не викликає занепокоєння, вказує на ширшу соціальну проблему: глибоку інтеграцію технологій у наше життя, до такої міри, що вони впливають навіть на наше підсвідоме сприйняття.
Раніше Фокус писав про те, що вчені розвінчали популярний міф про мобільні телефони. Довгий час науковий світ і громадськість побоювалися телефонів, вважаючи, що через них можуть розвиватися серйозні проблеми зі здоров'ям, проте ВООЗ поставила крапку в цьому питанні.
Також Фокус писав про небезпеки нерегулярного сну. Згідно з недавнім опублікованим дослідженням, люди з нерегулярною тривалістю сну більш схильні до розвитку атеросклерозу, який являє собою утворення бляшок на стінках артерій.
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