Ні хвилини спокою: психолог розповів, як телефони непомітно поневолили наш мозок

Залежність від соціальних мереж і гаджетів уже давно на слуху наукового світу. Однак електронні пристрої заглибилися в наше життя куди більше, підсвідомо контролюючи його і цьому навіть є наукове визначення.

Related video

Смартфони, безсумнівно, зробили революцію в сучасному житті, поліпшивши комунікацію і зробивши інформацію доступнішою, ніж будь-коли. Однак цей технологічний прогрес пов'язаний із низкою проблем. Тоді як смартфони забезпечили безпрецедентний зв'язок, вони також привнесли низку психологічних явищ, пов'язаних з їх постійним використанням. Один такий фантомний синдром може серйозно порушити наше повсякденне життя, пише Forbes.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Відносно новий стан почав проявлятися в деяких людей, відомий як "синдром фантомної вібрації" — сенсорне спотворення, коли вони сприймають свій телефон вібруючим, хоча насправді це не так. Вони вважають, що відчувають вібрацію свого телефону або чують його дзижчання, навіть якщо насправді ніяких повідомлень немає.

Важливо

Чоловіка заарештували за те, що він анонімно телефонував дружині 100 разів на день і мовчав

У різних дослідженнях цей стан називали "текстофренією" або "ринг-тривожністю", що відображає його зв'язок із тривогами, пов'язаними з мобільними технологіями. Дослідження, проведене 2013 року в журналі Computers in Human Behavior, показало, що майже 89% учасників відчували фантомні вібрації хоча б раз на два тижні. Ця статистика підкреслює, наскільки поширена ця проблема, що зачіпає значну частину користувачів смартфонів, заявляє психолог Марк Треверс.

Відчуття фантомних вібрацій — не банальне явище, а відображення того, наскільки глибоко смартфони проникли в повсякденне життя, каже він. Цей стан є різновидом тактильних галюцинацій, коли мозок невірно інтерпретує сенсорні сигнали через очікування вібрації телефону. У міру того як користувачі дедалі більше залежать від своїх пристроїв, їхній мозок починає передбачати і навіть створювати ці сигнали, що призводить до відчуття неіснуючої вібрації.

Дослідження показують, що це явище тісно пов'язане з необхідністю мозку фільтрувати й обробляти величезну кількість сенсорних даних, які він отримує. Дослідження, опубліковане в журналі BMJ 2010 року, показало, що мозок, перевантажений безперервним сенсорним сигналом, застосовує фільтри, засновані на очікуваннях, що відомо як пошук, керований гіпотезами. Цей механізм є двосічним мечем: він допомагає впоратися з постійним припливом інформації, але також призводить до помилок, таких як фантомні вібрації.

Ба більше, тривожність, пов'язана з використанням сучасних технологій, описана в дослідженнях 2013 року як "iDisorders", ще більше посилює проблему. У міру того як люди стають дедалі залежнішими від своїх пристроїв, передчуття спілкування через них може проявлятися в різних психологічних симптомах, включно з фантомними вібраціями. Подальше дослідження, проведене у 2015 році, підтвердило це, наголосивши, що тривога, пов'язана з очікуванням повідомлень, значною мірою сприяє появі таких галюцинацій.

Хоча синдром фантомних вібрацій загалом нешкідливий, він показує глибокий ступінь впливу, який смартфони чинять на нашу психіку сьогодні. Цей стан, хоча зазвичай і не викликає занепокоєння, вказує на ширшу соціальну проблему: глибоку інтеграцію технологій у наше життя, до такої міри, що вони впливають навіть на наше підсвідоме сприйняття.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розвінчали популярний міф про мобільні телефони. Довгий час науковий світ і громадськість побоювалися телефонів, вважаючи, що через них можуть розвиватися серйозні проблеми зі здоров'ям, проте ВООЗ поставила крапку в цьому питанні.

Також Фокус писав про небезпеки нерегулярного сну. Згідно з недавнім опублікованим дослідженням, люди з нерегулярною тривалістю сну більш схильні до розвитку атеросклерозу, який являє собою утворення бляшок на стінках артерій.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.