Цифрова залежність. Чи потрібен дитині відпочинок від смартфона - розповідає експерт

Психіатр із Медичного коледжу Бейлора в Г'юстоні дає поради про те, як використовувати смарт-пристрої, як-от телефони та планшети, з користю для здоров'я дітей, водночас не допускаючи їхнього надмірного захоплення ними.

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Доктор Лорел Вільямс, відомий фахівець у галузі психіатрії та поведінкових наук, запевняє, що ніяка заздалегідь визначена кількість годин, проведених в Інтернеті, не може визначити залежність. Натомість вона радить батькам бути пильними щодо поведінки дитини з телефоном. Незвичайна або дивна поведінка може вказувати на передозування екранного часу, пише Health Day.

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Вільямс підкреслює: "Ваша дитина може стати незвично замкнутою, менше спілкуватися, проводити надто багато часу у своїй кімнаті, турбуватися або засмучуватися через те, що вона зустрічає в Інтернеті."

Фізична активність дітей часто відходить на другий план, коли вони піддаються надмірному використанню пристроїв, чи то перегляд телевізора, ігри, чи то нескінченний перегляд соціальних мереж. Лорел стверджує, що діти потребують як фізичної активності, так і розумової стимуляції, щоб бути повністю готовими до майбутнього навчального року.

Вільямс наголошує на сумній реальності: діти з малозабезпечених сімей, які не мають коштів для участі в літніх програмах збагачення, можуть зіткнутися зі зниженням рівня засвоєння знань за час канікул. Таким дітям набагато важче надолужити згаяне після початку навчання. Для таких дітей розваги біля екрана можуть бути одним із небагатьох доступних варіантів проведення часу.

"Якщо в екранному часі вашої дитини переважають пустопорожні заняття, це може бути шкідливо з академічної точки зору. Хоча час, проведений за телефоном, за своєю суттю не є шкідливим, дуже важливо переконатися, що їхні звички в Інтернеті не завдають жодної шкоди реальному життю", — пояснює Вільямс.

Щоб допомогти, Вільямс пропонує вивчити безкоштовні онлайн-платформи або підписатися на навчальні ігри.

Батькам, які не можуть дозволити собі записати дітей на літні заходи, Вільямс рекомендує звернутися до шкільних ресурсів за інформацією про безпечні та освітні застосунки або сайти для дітей.

Вона також закликає батьків виявляти активний інтерес до освітніх ігор своїх дітей. Така активна участь стимулює дітей продовжувати вчитися, а батьки стежитимуть за їхніми успіхами.

"Діти люблять ділитися своїми досягненнями — вони шукають вашого схвалення. Якщо ви не виявляєте ентузіазму і не стежите за їхніми успіхами, не дивуйтеся, якщо вони втратять інтерес", — застерігає Вільямс.

Дуже важливо уважно стежити за активністю своїх дітей в Інтернеті, відстежуючи можливі випадки кібербулінгу та шкідливого контенту. Діти можуть не усвідомлювати зловмисність, яка часто ховається за анонімністю в Інтернеті, або не розуміти нюансів і відсутності реальних наслідків неправильної поведінки в цифровому світі. Хоча батьківський контроль забезпечує певний ступінь захисту, все ж таки вкрай важливо переглядати історію їхнього перебування в мережі, радить Вільямс.

Вільямс попереджає: "Існують беззаперечні докази того, що соціальні мережі можуть провокувати тривогу, депресію і проблемні харчові звички, особливо у дівчаток. Вони піддаються впливу сильно відредагованих, нереалістичних зображень, що може бути особливо шкідливим у підлітковому віці, коли вписатися в суспільство надзвичайно важливо".

Раніше Фокус писав про те, що добрі стосунки підлітків із батьками допомагають їм у дорослому житті.

А також про цікаве відкриття, пов'язане з онлайн-іграми. Дослідники провели комплексний аналіз комунікації та соціальної підтримки всередині ігрової онлайн-платформи.

Цей матеріал має лише інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, зверніться до фахівця.