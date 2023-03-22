Краще життя. Хороші стосунки з батьками допомагають дітям у дорослому житті

Автори заявляють, що підлітки, які мають позитивні стосунки зі своїми батьками, зазвичай мають менший рівень стресу і менш схильні до залежностей у дорослому житті.

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Дослідження, опубліковане педіатрами та соціальними працівниками, описує теплі стосунки як стосунки з вищим рівнем батьківського тепла, спілкування та часу, проведеного разом. Автори з'ясували, що такі стосунки ведуть до покращення загального стану здоров'я, оптимізму та романтичних стосунків у ранньому дорослому житті. За словами провідного автора дослідження, доктора Керол Форд із Дитячої лікарні Філадельфії, зміцнення стосунків між батьками та підлітками може мати важливі довгострокові переваги для здоров'я. Незважаючи на труднощі, пов'язані з вихованням підлітків, результати показують, що зусилля щодо поліпшення цих стосунків зрештою можуть принести свої плоди, пише Cosmos.

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У дослідженні використовувалася інформація з Національного поздовжнього дослідження здоров'я підлітків та дорослих США, у якому взяли участь понад 15 000 підлітків у віці від 12-17 років у 1994-95 роках до молодого повноліття у 24-32 роки, у 2008-09 роках, щоб вивчити вплив позитивних стосунків між підлітками та їх батьками.

Дослідники виявили, що підтримання здорових стосунків між батьками та підлітками призводить до того, що молоді дорослі відчувають нижчий рівень стресу, депресивних симптомів, нікотинової залежності та зловживання психоактивними речовинами. Дані були зібрані шляхом опитування учасників середнього шкільного віку за допомогою серії докладних питань про їхні стосунки з кожним з батьків, включаючи такі теми, як теплота, спілкування, час, проведений разом, академічні очікування, дисципліна та задоволеність стосунками.

Метою дослідження було вивчити важливість стосунків між батьками та підлітками щодо здоров'я дорослих. Для цього дослідники проаналізували риси стосунків між матір'ю та підлітком, і батьком та підлітком і спробували уточнити визначення "теплих" стосунків та ефективного "спілкування".

Після досягнення дорослого віку учасників опитали, щоб зібрати дані про їх здоров'я, психічне здоров'я, сексуальну поведінку, вживання психоактивних речовин та травми.

Дослідники виявили, що "сприйняття підлітками батьківської теплоти" мало найбільш стійку позитивну кореляцію з результатами дорослого життя у різних галузях.

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