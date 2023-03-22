Лучшая жизнь. Хорошие отношения с родителями помогают детям во взрослой жизни

Авторы заявляют, что подростки, имеющие позитивные отношения со своими родителями, как правило, имеют меньший уровень стресса и менее подвержены зависимостям во взрослой жизни.

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Исследование, опубликованное педиатрами и социальными работниками, описывает теплые отношения как отношения с более высоким уровнем родительского тепла, общения и времени, проведенного вместе. Авторы выяснили, что такие отношения ведут к улучшению общего состояния здоровья, оптимизма и романтических отношений в ранней взрослой жизни. По словам ведущего автора исследования, доктора Кэрол Форд из Детской больницы Филадельфии, укрепление отношений между родителями и подростками может иметь важные долгосрочные преимущества для здоровья. Несмотря на трудности, связанные с воспитанием подростков, результаты показывают, что усилия по улучшению этих отношений в конечном итоге, могут принести свои плоды, пишет Cosmos.

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В исследовании использовалась информация из Национального продольного исследования здоровья подростков и взрослых США, в котором приняли участие более 15 000 подростков в возрасте от 12-17 лет в 1994-95 годах до молодого совершеннолетия в 24-32 года, в 2008-09 годах, чтобы изучить влияние позитивных отношений между подростками и их родителями.

Исследователи обнаружили, что поддержание здоровых отношений между родителями и подростками приводит к тому, что молодые взрослые испытывают более низкий уровень стресса, депрессивных симптомов, никотиновой зависимости и злоупотребления психоактивными веществами. Данные были собраны путем опроса участников среднего школьного возраста с помощью серии подробных вопросов об их отношениях с каждым из родителей, включая такие темы, как теплота, общение, время, проведенное вместе, академические ожидания, дисциплина и удовлетворенность отношениями.

Целью исследования было изучить важность отношений между родителями и подростками в отношении здоровья взрослых. Для этого исследователи проанализировали черты отношений между матерью и подростком, и отцом и подростком и попытались уточнить определения "теплых" отношений и эффективного "общения".

По достижении взрослого возраста участников опросили, чтобы собрать данные об их здоровье, психическом здоровье, сексуальном поведении, употреблении психоактивных веществ и травмах.

Исследователи обнаружили, что "восприятие подростками родительской теплоты" имело наиболее устойчивую положительную корреляцию с результатами взрослой жизни в различных областях.

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