Крепкая дружба. Психолог делится советами, как найти друзей во взрослой жизни

Психолог рассказал о двух действенных способах, которые помогут вам легко обзавестись друзьями.

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Многие люди приходят на терапию, озадаченные тем, как завести новые дружеские отношения во взрослой жизни. Они говорят такие вещи, как:

· "Я очень хорошо умел заводить друзей, когда был молодым. Неужели с возрастом все теряют эту способность?"

· "Мне кажется, что все вокруг меня уже имеют солидную группу друзей. Как мне найти группу, в которую я смогу влиться? Или уже слишком поздно?"

· "Я либо работаю в офисе, либо забочусь о своей семье. Как мне найти время для того, чтобы завести новых друзей?"

Заводить друзей в зрелом возрасте может быть сложнее, чем в молодости. Логистические и эмоциональные проблемы, связанные с созданием новых связей в зрелом возрасте, иногда толкают нас к самоизоляции. Или же они могут заставить нас поверить в ложное представление о том, что наше время заводить новых друзей прошло, пишет Forbes.

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Если вам трудно завести новых друзей в зрелом возрасте, исследования показывают, что вы не одиноки. Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, реальны, но с ними можно справиться. Вот две практики, которые вы можете внедрить в свою жизнь и которые помогут вам создать прочные дружеские отношения на любом этапе жизни.

1. Планируйте и добивайтесь

Основное отличие между приобретением друзей в детстве и во взрослой жизни — это спонтанность. В детстве у человека больше возможностей познакомиться с новыми людьми и завести новые связи. Ожидание заключается в том, что куда бы вы ни пошли, вы найдете нового друга. Однако с возрастом, когда наши обязанности возрастают, шансы, кажется, становятся ниже.

Простое полагание на случай при попытке завести друзей в зрелом возрасте может привести к разочарованию. Недавнее исследование показало, что люди, считающие, что дружба зависит в первую очередь от удачи, как правило, более одиноки. Напротив, люди, которые считают, что для того, чтобы завести друзей, нужно приложить усилия, реже испытывают чувство одиночества и имеют больше друзей.

2. Откройтесь

Когда мы становимся старше, инстинкт сближения с человеком, с которым вы только что познакомились, ослабевает. Мы уже не так свободны, как раньше, и наше подлинное "я" приберегается для немногих. Хотя это вполне объяснимо, важно напомнить себе, что невозможно сформировать глубокие отношения, держа людей на расстоянии вытянутой руки.

Взросление иногда может привести вас к мысли, что вы должны сдерживаться или подстраиваться под свое фиктивное "я", чтобы нравиться людям. Однако новое исследование говорит об обратном. Оказывается, что разговор о своих секретах, желаниях и недостатках — это то, что действительно создает прочные связи.

Если вы относите себя к интровертам или вообще к замкнутым людям, вы можете начать с малого. Не обязательно делиться тем, что вызывает у вас дискомфорт. Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь на работе или в семье, воспоминания из детства, которыми вы раньше не делились, или даже любимое искусство или музыка — все это отличные личные подробности, которые могут дать вашему новому другу возможность заглянуть в вашу жизнь, не заставляя вас чувствовать себя незащищенным.

Вот еще несколько действий, которые вы можете практиковать, чтобы быть активным в вопросах дружбы во взрослой жизни:

· Инициируйте. Ожидание, пока дружба сама придет к вам, может быть долгим и одиноким процессом. Вместо этого, используйте свою накопившуюся энергию и направьте ее на небольшие инициативы, такие как знакомство с соседями, посещение местной церкви или общественного центра, или даже организация вечера кино — это может принести гораздо больше пользы и удовлетворения.

· Найдите свое окружение. Найти человека, с которым вы глубоко общаетесь, редкость, но не невозможно. Для многих людей этот путь начинается с поиска компании единомышленников, которые разделяют те же интересы, что и вы. Будь то книжный клуб, товарищ по тренировкам, партнер по выпечке или компаньон по выгулу собак — объединение в рамках общей деятельности может стать пропуском к глубокой, долгосрочной дружбе.

· Возьмите на себя обязательства. Взрослая жизнь сопряжена с неизбежными обязательствами, требующими времени. Для большинства людей дружба уже не может быть такой непринужденной, как раньше. Гораздо практичнее запланировать встречу с друзьями и вылавливать моменты для совместного времяпрепровождения, чем ждать, что жизнь выкроит его для вас сама.

Ритуал заведения друзей во взрослой жизни не так уж сильно отличается от того, как это было в детстве. Единственное, что необходимо добавить — это намерение. Как только у вас появится ясность и направление, поиск друзей станет интересным и увлекательным процессом, каким он был раньше. Возможно, это даже вернет в вашу жизнь немного детской радости.

Ранее Фокус писал о том, что любовь к себе может мешать дружбе. Исследование взрослых показало, что нарциссизм, склонность игнорировать чувства и потребности других и реагировать гневом, уменьшают положительный и усиливают отрицательный опыт дружбы.