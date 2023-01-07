Ученые выяснили, как любовь к себе мешает дружбе

Исследование взрослых показало, что нарциссизм, склонность игнорировать чувства и потребности других и реагировать гневом, уменьшают положительный и усиливают отрицательный опыт дружбы.

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Отношения с другими людьми удовлетворяют фундаментальную человеческую потребность принадлежать к чему-либо. Они имеют решающее значение для психического и физического здоровья, счастья и общего благополучия, пишет PsyPost. Однако отношения, безусловно, важно поддерживать, а не отпускать на самотек. Это включает в себя и поведение, которое сохраняет непрерывность и развитие в отношениях. Если его недостаточно, отношения страдают и могут прерываться. Поведение, которое поддерживает дружбу и межличностные отношения в целом, включает отдачу поддержки и уверенности, совместное времяпрепровождение и конструктивное решение проблем.

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В то время как это нормально для большинства людей, такое поведение может быть довольно сложным для личностей с ярко выраженными нарциссическими чертами. При первой встрече они, как правило, обаятельны, самоуверенны и интересны (нарциссическое восхищение), но в долгосрочной перспективе их поведение быстро меняется на эгоистичное, бесчувственное и агрессивное (нарциссическое соперничество). Из-за этого их отношения колеблются между идеализацией и обесцениванием. Это обеспечивает очень слабую основу для построения долгосрочных отношений, таких как дружба.

Имея это в виду, Кэролайн Венер и Маттиас Циглер хотели изучить, как два аспекта нарциссизма — нарциссическое восхищение и соперничество — влияют на качество долгосрочных дружеских отношений и наоборот. Для этого они собрали данные от 831 участника исследования.

Средний возраст участников составлял 26,2 года, хотя были люди возрастом 79 лет. 80,6% из них были женщины. Около половины участников сообщили, что имеют законченное среднее образование, а еще 32% сообщили о высшем образовании. 65% участников были студентами.

Участники прошли оценку нарциссизма (опросник нарциссического восхищения и соперничества в начале исследования и сокращенная версия этого инструмента во втором и последнем пункте исследования) и качества дружбы (сетевой опросник отношений).

При оценке качества дружбы оценивались четыре аспекта дружбы: "оценка (например, "Насколько ваш друг любит или одобряет то, что вы делаете?"), конфликт (например, "Как часто вы и ваш друг злитесь или раздражаетесь?" злитесь друг на друга?"), доминирование (например, "Как часто ваш друг самоутверждается, когда вы не согласны?") и близость (например, "Как часто вы делитесь секретами и личными чувствами со своим другом?")". Участники завершили эту оценку, имея в виду своего "лучшего или, по крайней мере, близкого друга".

Оценки проводились онлайн, и в обмен на участие участники получали отзывы о различных чертах личности, а студенты-психологи дополнительно получали баллы за курс.

Результаты показали, что нарциссическое соперничество приводит к менее позитивному и более негативному опыту в социальных отношениях.

"Это открытие показывает, что, в частности, в дружбе людей, набравших более высокие баллы в соперничестве, отсутствуют положительные аспекты качества дружбы, что может быть причиной того, что у тех, кто набирает более высокие баллы в соперничестве, обычно меньше близких друзей", — пишут авторы исследования. Более высокий уровень нарциссического соперничества был связан с более низкой оценкой и близостью.

И нарциссическое восхищение, и соперничество были связаны с более высоким уровнем конфликта в дружбе, и этот уровень в среднем не изменился в течение одного года исследования. Но ученые заверили, что предполагаемый конфликт не обязательно приводит к разрыву отношений.

Кроме того, когда были рассмотрены изменения в изучаемый момент времени, было обнаружено, что оценка влияет на более позднее нарциссическое соперничество и находится под влиянием нарциссического восхищения и соперничества. "Таким образом, отсутствие чувства признательности было связано с последующим усилением нарциссического соперничества, в то время как более агентное (доминирующее) и антагонистическое поведение было связано с последующим снижением восприятия признательности и взаимопонимания", — заключили авторы исследования.

Это продолжительное исследование дает важную информацию о взаимодействии нарциссических черт и качестве дружбы. Однако следует отметить, что большинство участников были женщинами и молодыми людьми. Кроме того, две трети выборки составляли студенты, и все участники были из Германии. Результаты могли быть разными для мужчин, участников старшего возраста и представителей разных культур.

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