От знакомого до друга. Ученые рассказали, сколько нужно времени, чтобы стать настоящими друзьями

Новое исследование показывает, что для установления крепких дружественных связей нужно не так и много времени.

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Если вы хотите завести нового друга, который пока что является только знакомым, то придется на это потратить 2040 минут, как показывает новое исследование, пишет Daily Mail.

Новое исследование, которое провели ученые из Оксфордского университета показало, что для того, чтобы укрепить социальные связи между людьми, которые пока что являются только знакомыми нужно прилагать усилия в течение 2040 минут или 34 часов.

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То есть, если вам нужен надежный друг, то этого времени должно быть достаточно, чтобы между людьми завязались крепкие дружественные отношения.

У каждого человека есть очень много знакомых, но среди них настоящими друзьями являются лишь единицы. Некоторые люди хотят иметь больше хороших друзей. Но ученые считают, что для этого нужно приложить немало усилий, которые будут вознаграждены нужным результатом.

В новом исследовании также принял участие известный ученый Робин Данбар, который первым предложил так называемое число Данбара. Это теоретическое число показывает, какое количество постоянных социальных связей может поддерживать человек. Согласно этой теории, нормально и эффективно общаться, а также сотрудничать человек может лишь со 150 людьми.

Как показывают результаты исследования, в котором приняло участие 2 тысячи респондентов, для того, чтобы приобрести нового друга нужно осуществить 11 взаимодействий между тем, кто ищет друга и потенциальным другом. Каждое такое взаимодействие должно в среднем продолжаться в течение 3 часов и 4 минут на протяжении 5,5 месяцев. После этого, как считают ученые, обычный знакомый человек может перейти в статус друга.

[ + – ] Как показывают результаты исследования, в котором приняло участие 2 тысячи респондентов, для того, чтобы приобрести нового друга нужно осуществить 11 взаимодействий между тем, кто ищет друга и потенциальным другом. Каждое такое взаимодействие должно в среднем продолжаться в течении 3 часов и 4 минут на протяжении 5,5 месяцев Фото: Men’s Health

Одним из важнейших качеств хорошего друга является то, что такой человек всегда может либо прийти на помощь, либо просто выслушать в трудную минуту. Как показало исследование, у каждого человека может быть до 5 очень близких друзей, которые либо сами могут вам "поплакаться в жилетку", либо выслушать в нужный момент и помочь делом или советом.

Также 2/3 респондентов заявили, что для того, чтобы чувствовать себя счастливыми им нужно много хороших друзей. Хотя точное количество таких друзей у всех было разным.

По словам Данбара, дружба является одним из важнейших факторов, который влияет на психологическое и физическое здоровье человека, а также на то, насколько человек ощущает себя в полной мере счастливым.

"Найти хорошего друга сложно, но если приложить усилия, то это возможно. Каждому из нас нужен хороший друг, который окажет нам правильную эмоциональную поддержку", — говорит Данбар.

Как уже писал Фокус, недавнее исследование показало, что на отношения между людьми влияют запахи. В частности, речь идет о том, что люди одного пола с большей вероятностью смогут дружить, если имеют одинаковый запах.

Также Фокус писал о необычной дружбе между дельфинами-самцами, которая позволяет им обольщать самок и устранять конкурентов.