Мужская дружба. Дельфины сбиваются в стаи, чтобы обольщать самок и устранять конкурентов

Ученые обнаружили у дельфинов так называемый "социальный мозг", ранее считалось, что такое поведение присуще только людям.

Давно известно, что дельфины очень социальны и склонны к взаимодействию, а также замечательно адаптируются к окружающей среде. Однако новое исследование показывает, что афалины имеют больше общего с человеком, чем предполагалось ранее, пишет The Guardian.

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении гипотезы о существовании так называемого "социального мозга" у млекопитающих — способности строить сложные социальные связи. Ученые из Массачусетского университета в Дартмуте обнаружили, что дельфины-самцы, подобно людям, способны десятилетиями выстраивать прочные социальные связи, которые позже помогают им в жизни.

Поведенческий эколог Ричард Коннор и его команда около пяти лет отслеживали дельфинов в Западной Австралии. В общей сложности им удалось изучить более 200 особей, в том числе и в пик спаривания.

В ходе наблюдений они заметили, что социальные структуры афалинов намного сложнее, чем мы могли бы предполагать. Коннор и его команда обнаружили крепкие дружеские союзы между двумя или тремя самцами, которые со временем расширялись. Группы афалинов помогали друг другу находить самок для спаривания, отбивать их у других дельфинов и даже защищаться при попытках "краж" со стороны других групп. Чем не студенческое братство?

Профессор Стефани Кинг из Бристольского университета сравнила поведение дельфинов с дружескими связями у мужчин. Представьте, что компания парней отдыхает в баре и кто-то из них положил глаз на красотку у бара. Если кто-то не из их круга попробует заговорить с девушкой, вся компания придет на помощь другу, чтобы "защитить территорию". Приблизительно то же происходит в альянсах афалинов.

Ученые выяснили, что такие альянсы самцов могут существовать десятилетиями и формируются, как правило, в молодом возрасте. Исследования показали, что в случае опасности афалины могут объединиться двумя альянсами, чтобы сформировать большую команду. Наблюдения показали, что дельфины-самцы могут иметь дружественную сеть в 20-50 особей.

Любопытно, что размер альянса не играет значительной роли. Биологи установили, что куда важнее тесная связь между самцами — именно это позволяет им иметь больший успех среди самок.

Исследователи считают, что подобные социальные связи могут формировать и другие китообразные. Однако такое поведение млекопитающих будет ограничено представителями видов с большим мозгом. Например, люди и дельфины считаются млекопитающими с наибольшим мозгом в соотношении с размером тела.

Напомним, ранее Фокус писал, что дельфины обладают весьма сложным характером — один такой задира все лето терроризирует отдыхающих в Японии.