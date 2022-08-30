Чоловіча дружба. Дельфіни збиваються в зграї, щоб спокушати самок та усувати конкурентів

Вчені виявили у дельфінів так званий "соціальний мозок", раніше вважалося, що така поведінка притаманна лише людям.

Давно відомо, що дельфіни дуже соціальні та схильні до взаємодії, а також чудово адаптуються до навколишнього середовища. Однак нове дослідження показує, що афаліни мають більше спільного з людиною, ніж передбачалося раніше, пише The Guardian.

У новому дослідженні вчені зосередилися на вивченні гіпотези про існування так званого "соціального мозку" у ссавців — здатність будувати складні соціальні зв'язки. Вчені з Массачусетського університету в Дартмуті виявили, що дельфіни-самці, подібно до людей, здатні десятиліттями вибудовувати міцні соціальні зв'язки, які пізніше допомагають їм у житті.

Поведінковий еколог Річард Коннор та його команда близько п'яти років відстежували дельфінів у Західній Австралії. Загалом їм удалося вивчити понад 200 особин, зокрема й у пік спарювання.

Під час спостережень вони помітили, що соціальні структури афалінів набагато складніші, ніж ми могли б припускати. Коннор та його команда виявили міцні дружні союзи між двома чи трьома самцями, які згодом розширювалися. Групи афалінів допомагали одне одному знаходити самок для спарювання, відбивати їх в інших дельфінів і навіть захищатися під час спроб "крадіжок" з боку інших груп. Чим не студентське братство?

Професорка Стефані Кінг із Бристольського університету порівняла поведінку дельфінів із дружніми зв'язками у чоловіків. Уявіть, що компанія хлопців відпочиває в барі і хтось із них накинув оком на красуню біля бару. Якщо хтось не з їхнього кола спробує заговорити з дівчиною, вся компанія прийде на допомогу другові, щоб захистити територію. Приблизно те саме відбувається в альянсах афалінів.

Вчені з'ясували, що такі альянси самців можуть існувати десятиліттями та формуються, як правило, у молодому віці. Дослідження показали, що у разі небезпеки афаліни можуть об'єднатись двома альянсами, щоб сформувати велику команду. Спостереження показали, що дельфіни-самці можуть мати дружню мережу з 20-50 особин.

Цікаво, що розмір альянсу не відіграє значної ролі. Біологи встановили, що значно важливіший тісний зв'язок між самцями — саме це дозволяє їм мати більший успіх серед самок.

Дослідники вважають, що такі соціальні зв'язки можуть формувати й інші китоподібні. Однак така поведінка ссавців буде обмежена представниками видів із великим мозком. Наприклад, люди та дельфіни вважаються ссавцями з найбільшим мозком у співвідношенні з розміром тіла.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що дельфіни мають дуже складний характер — один такий задира все літо тероризує відпочиваючих у Японії.