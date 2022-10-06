Від знайомого до друга. Вчені розповіли, скільки потрібно часу, щоб стати справжніми друзями

Нове дослідження показує, що для встановлення міцних дружніх зв'язків потрібно не так багато часу.

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Якщо ви хочете завести нового друга, який поки є лише знайомим, то доведеться на це витратити 2040 хвилин, як показує нове дослідження, пише Daily Mail.

Нове дослідження, яке провели вчені з Оксфордського університету, показало, що для того, щоб зміцнити соціальні зв'язки між людьми, які поки є лише знайомими, потрібно докладати зусиль протягом 2040 хвилин або 34 годин.

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Тобто, якщо вам потрібен надійний друг, то цього часу має бути достатньо, щоби між людьми зав'язалися міцні дружні стосунки.

Кожна людина має дуже багато знайомих, але серед них справжніми друзями є лише одиниці. Деякі люди хочуть мати більше добрих друзів. Але вчені вважають, що для цього потрібно докласти чималих зусиль, які будуть винагороджені потрібним результатом.

У новому дослідженні також взяв участь відомий вчений Робін Данбар, який першим запропонував так зване число Данбар. Це теоретичне число показує, скільки постійних соціальних зв'язків може підтримувати людина. Відповідно до цієї теорії, нормально та ефективно спілкуватися, а також співпрацювати, людина може лише зі 150 людьми.

Як показують результати дослідження, в якому взяли участь 2 тисячі респондентів, для того, щоб отримати нового друга, потрібно здійснити 11 взаємодій між тим, хто шукає друга та потенційним другом. Кожна така взаємодія має в середньому тривати протягом 3 годин та 4 хвилин протягом 5,5 місяців. Після цього, як вважають вчені, звичайна знайома людина може перейти у статус друга.

[ + – ] Як показують результати дослідження, в якому взяло участь 2 тисячі респондентів, для того, щоб придбати нового друга потрібно здійснити 11 взаємодій між тим, хто шукає друга та потенційним другом. Кожна така взаємодія має в середньому тривати протягом 3 годин і 4 хвилин протягом 5,5 місяців Фото: Men’s Health

Однією з найважливіших рис хорошого друга є те, що така людина завжди може або прийти на допомогу, або просто вислухати у скрутну хвилину. Як показало дослідження, у кожної людини може бути до 5 дуже близьких друзів, які або самі можуть "поплакатися в жилетку", або вислухати в потрібний момент і допомогти ділом або порадою.

Також 2/3 респондентів заявили, що для того, щоб почуватися щасливими, їм потрібно багато хороших друзів. Хоча точна кількість таких друзів у всіх була різна.

За словами Данбара, дружба є одним із найважливіших факторів, який впливає на психологічне та фізичне здоров'я людини, а також на те, наскільки людина почувається цілком щасливою.

"Знайти хорошого друга складно, але якщо докласти зусиль, то це можливо. Кожному з нас потрібен добрий друг, який надасть нам правильну емоційну підтримку", — каже Данбар.

Як вже писав Фокус, недавнє дослідження показало, що на стосунки між людьми впливають запахи. Зокрема, йдеться про те, що люди однієї статі з більшою ймовірністю зможуть товаришувати, якщо мають однаковий запах.

Також Фокус писав про незвичайну дружбу між дельфінами-самцями, яка дозволяє їм спокушати самок і усувати конкурентів.