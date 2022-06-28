Дружити чи не дружити. Вчені з'ясували, що на стосунки між людьми впливають запахи

Нове дослідження припускає, що схожі запахи в різних людей однієї статі можуть впливати на становлення дружніх стосунків.

Наш нюх відіграє важливу роль у формуванні дружніх стосунків, вважають ізраїльські вчені. В межах нового дослідження експерименти показали, що люди однієї статі найкраще взаємодіють між собою, коли мають схожі запахи тіла. Хоча не всі вчені погоджуються з цим неоднозначним твердженням, повідомляє New Atlas.

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Відомо, що серед тварин соціальна поведінка багато в чому ґрунтується на запахах. Але деякі недавні дослідження на людях також показали, що запахи можуть бути хімічними сигналами, які передають емоційний стан людини від страху до радості. Але вчені з Інституту імені Вейцмана, Ізраїль, вирішили дізнатися, чи можуть запахи людського тіла впливати на становлення дружби в людей однієї статі.

Незвичайні експерименти із запахом

Вчені припустили, що дружба між незнайомими людьми однієї статі могла дуже швидко зав'язатися через те, що двоє різних людей мають дуже схожі запахи тіла, які є своєрідним хімічним сигналом.

Під час першого експерименту учасникам, які вже були знайомі між собою, запропонували не використовувати різні парфуми та спати в бавовняному одязі протягом двох ночей. Так у людей залишився природний запах тіла та вчені за допомогою приладів та опитувань проаналізували наскільки ці запахи схожі та як вони впливають на взаємодію між респондентами.

Результати показали, що запахи здавались схожими й взаємодія була налагоджена краще в людей, які знали один одного давно, ніж у тих, хто був незнайомий. Але вчені висловили припущення, що це може бути наслідком давньої дружби. Тісне спілкування, схожі звички, така їжа могли вплинути на це.

[ + – ] Вчені припустили, що дружба між незнайомими людьми однієї статі могла почати дуже швидко через те, що двоє різних людей мають дуже схожі запахи тіла, які є своєрідним хімічним сигналом Фото: The Times of Israel

Потім вчені провели експеримент з абсолютно незнайомими між собою людьми, щоб дізнатися, чи зможе зав'язатися дружба між ними, якщо вони матимуть схожі запахи. Ці респонденти також не користувалися парфумами й спали в бавовняному одязі той самий період. Після цього учасників експерименту розбили на пари та попросили спілкуватися та взаємодіяти один з одним, виконуючи різні завдання.

За допомогою приладів вчені вивчили запахи цих людей, а потім попросили відповісти на запитання анкети, які стосувалися того, наскільки була комфортна взаємодія. Результати показали, що люди, які мали схожі запахи, швидше знаходили спільну мову між собою. Тому вчені припустили, що запах відіграє важливу роль у формуванні дружніх стосунків.

Не всі погоджуються з отриманим результатом

Але вчена Леслі Кей, яка займається дослідженням людського нюху і не брала участь у дослідженні, вважає, що потрібно дуже обережно ставитися до результатів цього дослідження. За її словами, у дослідженні брали участь дуже мало людей, а по-друге, експерименти проводилися в лабораторних умовах без впливу сторонніх запахів.

"Я не думаю, що люди ходять і принюхуються до незнайомців, щоб завести нову дружбу. Уявіть, хтось підходить до вас, нюхає ваше тіло і потім каже: "О, ти будеш для мене хорошим другом". Тому не потрібно так відразу говорити про те, що запах — це один із головних чинників добрих дружніх стосунків", — каже Кей.

[ + – ] Я не думаю, що люди ходять і принюхуються до незнайомців, щоби завести нову дружбу. Уявіть, хтось підходить до вас, нюхає ваше тіло і потім каже: "О, ти будеш для мене хорошим другом", — каже Леслі Кей. Фото: The Times of Israel

"Ми не говоримо, що люди поводяться як тварини й нюхають один одного, щоб зрозуміти чи підходить ця людина для дружби. Звичайно є й інші важливі сигнали в мозку, які кажуть нам, що дружба можлива. Наше дослідження показує, що нюх грає важливішу роль у прийнятті рішення з категорії "дружити — не дружити", ніж вважалося раніше, — говорить Ноам Собел з Інституту імені Вейцмана.

Слова свого колеги підтримує головний авторка дослідження Інбаль Равребі. Вона згодна з тим, що це дослідження має певні рамки і, можливо, результати переоцінюють вплив запахів на взаємодію між людьми. Але, за словами вченої, ці хімічні сигнали не варто відкидати як фактори, що впливають на становлення дружби для людей однієї статі.

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