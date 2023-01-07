Учені з'ясували, як любов до себе заважає дружбі

Дослідження серед дорослих показало, що нарцисизм, схильність ігнорувати почуття й потреби інших і реагувати гнівом зменшують позитивний і посилюють негативний досвід дружби.

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Стосунки з іншими людьми задовольняють фундаментальну людську потребу належати до чогось. Вони мають вирішальне значення для психічного та фізичного здоров'я, щастя й загального благополуччя, пише PsyPost. Проте стосунки, безумовно, важливо підтримувати, а не відпускати на самоплив. Це включає поведінку, яка зберігає безперервність і розвиток у стосунках. Якщо його недостатньо, стосунки страждають і можуть перериватися. Поведінка, яка підтримує дружбу та міжособистісні стосунки в цілому, включає віддачу підтримки та впевненості, спільне проведення часу та конструктивне вирішення проблем.

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Тоді як це нормально для більшості людей, така поведінка може бути досить складною для особистостей із яскраво вираженими нарцисичними рисами. Під час першої зустрічі вони, як правило, привабливі, самовпевнені та цікаві (нарцисичне захоплення), але в довгостроковій перспективі їхня поведінка швидко змінюється на егоїстичну, бездушну й агресивну (нарцисичне суперництво). Через це їхні стосунки коливаються між ідеалізацією та знеціненням. Це забезпечує дуже слабку основу для побудови довгострокових стосунків, як-от дружби.

Маючи це на увазі, Керолайн Венер і Маттіас Ціглер хотіли вивчити, як два аспекти нарцисизму — нарцисичне захоплення та суперництво — впливають на якість довгострокових дружніх стосунків і навпаки. Для цього вони зібрали дані від 831 учасників дослідження.

Середній вік учасників становив 26,2 року, хоч були люди віком 79 років. 80,6% із них були жінки. Близько половини учасників повідомили, що мають закінчену середню освіту, а ще 32% повідомили про вищу освіту. 65% учасників були студентами.

Учасники пройшли оцінку нарцисизму (опитувач нарцисичного захоплення та суперництва на початку дослідження та скорочена версія цього інструменту в другому й останньому пункті дослідження) та якості дружби (мережевий опитувальник стосунків).

Під час оцінки якості дружби оцінювали чотири аспекти дружби: оцінка (наприклад, "Наскільки ваш друг любить або схвалює те, що ви робите?"), конфлікт (наприклад, "Як часто ви і ваш друг злитеся або дратуєтеся, сердитеся одне на одного?"), домінування (наприклад, "Як часто ваш друг самостверджується, коли ви не згодні?") та близькість (наприклад, "Як часто ви ділитеся секретами й особистими почуттями зі своїм другом?"). Учасники завершили цю оцінку, уявляючи свого "найкращого чи принаймні близького друга" .

Оцінку проводили онлайн, і в обмін на участь учасники отримували відгуки про різні риси особистості, а студенти-психологи додатково отримували бали за курс.

Результати показали, що нарцисичне суперництво призводить до менш позитивного й більш негативного досвіду в соціальних стосунках.

"Це відкриття показує, що, зокрема, у дружбі людей, які набрали вищі бали в суперництві, відсутні позитивні аспекти якості дружби, що може бути причиною того, що в тих, хто набирає вищі бали в суперництві, зазвичай менше близьких друзів", — пишуть автори дослідження. Вищий рівень нарцисичного суперництва був із нижчою оцінкою та близькістю.

І нарцисичне захоплення, і суперництво були пов'язані з вищим рівнем конфлікту в дружбі, і цей рівень у середньому не змінився протягом одного року дослідження. Але вчені запевнили, що ймовірний конфлікт не обов'язково призводить до розриву стосунків.

Крім того, коли були розглянуті зміни в момент часу, що вивчається, було виявлено, що оцінка впливає на пізніше нарцисичне суперництво та перебуває під упливом нарцисичного захоплення та суперництва. "Отже, відсутність почуття вдячності було пов'язана з подальшим посиленням нарцисичного суперництва, тоді як більш агентна (домінуюча) й антагоністична поведінка була пов'язана з подальшим зниженням сприйняття вдячності й взаєморозуміння", — підсумували автори дослідження.

Це тривале дослідження дає важливу інформацію про взаємодію нарцисичних характеристик і якість дружби. Однак слід зазначити, що більшість учасників були жінками та юнаками. Крім того, дві третини вибірки складали студенти, і всі учасники були з Німеччини. Результати могли бути різними для чоловіків, учасників старшого віку та представників різних культур.

Раніше Фокус розповідав, скільки потрібно часу, щоб стати справжніми друзями, а також як дружба впливає на психологічне та фізичне здоров'я людини.