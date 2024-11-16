Нагодували мозок "сніданками": вчені відкрили незвичайний спосіб контролю споживання їжі

Надмірне споживання їжі є великою і глобальною проблемою, що зачіпає мільйони людей і часто потребує медичного втручання. Однак нещодавно вчені виявили одну хитрість, за допомогою якої можна наситити свій шлунок без їжі.

Нове дослідження вчених показало, що простий перегляд зображень їжі може впливати на відчуття ситості, що потенційно може служити інструментом для контролю апетиту або зниження ваги. Такий підхід може допомогти багатьом людям ефективно боротися зі позивами безконтрольного поїдання їжі, не вдаючись до складних і небезпечних практик, пише PsyBlog.

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Дослідження, проведене під керівництвом доктора Тьярка Андерсена та опубліковане в журналі Appetite, показало, що учасники, які дивилися на одну й ту саму картинку з солодкою їжею 30 разів, почувалися більш ситими. Крім того, після цього вони обирали порції меншого розміру порівняно з тими, хто бачив зображення лише тричі. Доктор Андерсен пояснив, що відчуття ситості може виникати внаслідок уявної взаємодії з їжею, подібно до того, як думки про їжу імітують сам акт.

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Однак цей ефект значною мірою залежить від контексту, зазначили автори. Наприклад, новизна або різноманітність можуть стимулювати апетит навіть за відсутності фізичного голоду. Вони послалися на експерименти з желейними бобами, в яких учасники продовжували їсти боби різного кольору, незважаючи на ситість, що підкреслює, як новизна стимулює споживання. Подальше вивчення насичення на основі зображень показало, що повторення відіграє вирішальну роль.

Тисяча учасників дослідження, яким показували численні зображення цукерок M&Ms і Skittles, відчували підвищений потяг після перегляду лише двох або трьох зображень. Однак перегляд одного і того ж зображення 30 разів пригнічував їхнє бажання. Ці результати дають змогу припустити, що метод може бути вдосконалений для практичного використання в управлінні вагою, хоча доктор Андерсен зазначив його обмеженість, якщо поведінка не призводить до повної відмови від їжі.

Доктор Андерсен припустив, що в майбутньому його можна буде використовувати, зокрема для розроблення застосунку, який показуватиме повторювані зображення бажаних продуктів, щоб допомогти зменшити тягу до їжі. Він уявляє собі, як користувачі вибирають тип їжі, наприклад піцу, і переглядають безліч фотографій доти, доки бажання поїсти не зникне.

Однак успіх методу залежить від того, як запобігти настанню фактичного прийому їжі. Щоб розширити контекст дослідження, слід зазначити, що попередні дослідження також підтверджують ідею про те, що візуальні стимули можуть змінювати апетит. Але такі стратегії потребують ретельної адаптації до індивідуальної поведінки та ширших дієтичних цілей різних людей. Незважаючи на характер психологічного інструменту, він навряд чи замінить комплексні зміни в харчуванні та способі життя, необхідні для стійкого контролю ваги.

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