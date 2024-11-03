Один у полі — воїн: учені з'ясували, що люди, які худнуть, допомагають скинути вагу оточуючим

Підтримка при таких складних завданнях, як скидання зайвої ваги, є основним стовпом успіху. Однак останнє дослідження з'ясувало, що крім схуднення самої людини, вона побічно допомагає скинути вагу і своїй другій половинці.

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Дослідження, проведене вченими, нещодавно показало, що люди, чиї партнери активно намагаються схуднути, часто худнуть самі, навіть не беручи участі в жодних дієтах і програмах вправ. У середньому такі люди, які не дотримуються дієти, втрачали близько 1,8 кг маси тіла, незважаючи на те, що не докладали особливих зусиль щодо зниження ваги. Це явище, назване "ефектом пульсації", припускає, що здорова поведінка, прийнята однією половинкою, може побічно допомогти іншій, впливаючи на звички способу життя в близьких стосунках, пише PsyBlog.

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Під керівництвом професора Емі Горін з Університету Коннектикуту протягом шести місяців дослідники вивчили 130 пар, розділивши їх на дві групи. Один із партнерів у кожній парі або приєднувався до структурованої дієтичної програми, або дотримувався самостійного плану контролю втрати ваги. Результати показали, що навіть те подружжя, яке не брало участь у програмі схуднення, втратило в середньому понад 2 кг. Цей ефект зберігався незалежно від того, чи дотримувалися їхні партнери формальної програми або самостійно, що свідчить про широкий вплив поведінки одного партнера на іншого.

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Горін пояснила, що зміна способу життя часто призводить до змін у поведінці домочадців, які можуть передаватися від одного партнера до іншого. "Коли одна людина змінює свою поведінку, змінюються і люди, які її оточують", — сказала вона. Це спостереження узгоджується з попередніми дослідженнями поведінкового впливу в близьких стосунках, коли люди несвідомо переймають моделі поведінки, схожі з тими, які вони спостерігають у своїх партнерів. Подружжя, яке не дотримується дієти, часто починало копіювати здорові звички своїх партнерів, наприклад, вживало менш жирні продукти або частіше стежило за своєю вагою, навіть без явного наміру схуднути.

Приблизно у третини "пасивних" партнерів вага знизилася щонайменше на 3 відсотки за період дослідження, опублікованого в журналі Obesity, що ще раз підкреслює загальний вплив рішень одного з партнерів, спрямованих на здоров'я всіх. Дослідження також порушує питання про масштаби цього "ефекту пульсації", особливо про те, чи може він поширюватися на інших членів сім'ї, як-от діти або сусіди по кімнаті.

Хоча воно ще не вивчило ці ширші зв'язки, це відкриває інтригуючі можливості для ініціатив щодо поліпшення здоров'я спільноти і домогосподарств, вважають автори. Подібні ефекти впливу на поведінку було зафіксовано і в таких галузях, як відмова від куріння і фізична активність. Партнери часто домагаються більшого успіху в підтримці здорових звичок, коли обидві людини у стосунках беруть участь або заохочують один одного, оскільки, як показує поведінкова наука, система підтримки істотно впливає на формування звичок і їхню прихильність.

За даними вчених, люди із сильними соціальними та сімейними системами підтримки зазвичай мають кращі показники здоров'я, що відображає потенційну користь непрямого впливу на розв'язання важливих проблем зі здоров'ям у сімейних і дружніх групах.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.