Один в поле — воин: ученые выяснили, что худеющие люди помогают сбросить вес окружающим

Поддержка при таких сложных задачах, как сброс лишнего веса, является основным столпом успеха. Однако последнее исследование выяснило, что помимо похудения самого человека, он косвенно помогает сбросить вес и своей второй половинке.

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Исследование, проведенное учеными, недавно показало, что люди, чьи партнеры активно пытаются похудеть, часто худеют сами, даже не участвуя ни в каких диетах и программах упражнений. В среднем такие люди, не придерживающиеся диеты, теряли около 1,8 кг массы тела, несмотря на то, что не предпринимали особых усилий по снижению веса. Это явление, названное "эффектом пульсации", предполагает, что здоровое поведение, принятое одной половинкой, может косвенно помочь другой, влияя на привычки образа жизни в близких отношениях, пишет PsyBlog.

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Под руководством профессора Эми Горин из Университета Коннектикута в течение шести месяцев исследователи изучили 130 пар, разделив их на две группы. Один из партнеров в каждой паре либо присоединялся к структурированной диетической программе, либо следовал самостоятельному плану контроля потери веса. Результаты показали, что даже те супруги, которые не принимали участие в программе похудения, потеряли в среднем более 2 кг. Этот эффект сохранялся независимо от того, следовали ли их партнеры формальной программе или самостоятельно, что говорит о широком влиянии поведения одного партнера на другого.

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Горин объяснила, что изменение образа жизни часто приводит к изменениям в поведении домочадцев, которые могут передаваться от одного партнера к другому. "Когда один человек меняет свое поведение, меняются и окружающие его люди", — сказала она. Это наблюдение согласуется с предыдущими исследованиями поведенческого влияния в близких отношениях, когда люди бессознательно перенимают модели поведения, схожие с теми, которые они наблюдают у своих партнеров. Супруги, не соблюдающие диету, часто начинали копировать здоровые привычки своих партнеров, например, употребляли менее жирные продукты или чаще следили за своим весом, даже без явного намерения похудеть.

Примерно у трети "пассивных" партнеров вес снизился как минимум на 3 процента за период исследования, опубликованного в журнале Obesity, что еще раз подчеркивает общее влияние решений одного из партнеров, направленных на здоровье всех. Исследование также поднимает вопросы о масштабах этого "эффекта пульсации", особенно о том, может ли он распространяться на других членов семьи, таких как дети или соседи по комнате.

Хотя оно еще не изучило эти более широкие связи, это открывает интригующие возможности для инициатив по улучшению здоровья сообщества и домохозяйств, считают авторы. Подобные эффекты влияния на поведение были зафиксированы и в таких областях, как отказ от курения и физическая активность. Партнеры часто добиваются большего успеха в поддержании здоровых привычек, когда оба человека в отношениях участвуют или поощряют друг друга, поскольку, как показывает поведенческая наука, система поддержки существенно влияет на формирование привычек и их приверженность.

По данным ученых, люди с сильными социальными и семейными системами поддержки обычно имеют лучшие показатели здоровья, что отражает потенциальную пользу косвенного влияния на решение важных проблем со здоровьем в семейных и дружеских группах.

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