В какой месяц года легче всего похудеть: ученые выяснили, когда лучше садиться на диету

Оксфордское исследование может удивить многих людей, подбирающих время для начала похудения. Результаты показали, что лучший период для начала — отнюдь не солнечное лето.

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Новые исследования показывают, что если вы планируете сесть на диету, то лучшим временем для этого может быть январь. Да, несмотря на то, что этот месяц известен нарушением фитнес-решений, оказывается, что диетчики, которые начинают свой оздоровительный курс в январе, сбрасывают больше веса, чем те, кто начинает его в любое другое время года, пишет Daily Mail.

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Исследователи из Оксфордского университета под руководством диетолога доктора Димитриоса Кутукидиса задались целью изучить этот феномен, зная, что потеря веса является одной из самых популярных новогодних целей. Однако, поскольку многие люди открыто признаются в том, что сбиваются с пути к здоровью, было неясно, действительно ли начало диеты в январе более успешно, чем в другое время.

Для исследования они проследили за более чем 85 000 человек, средний возраст которых составлял 65 лет, которые присоединились к программе профилактики диабета с января 2017 года по декабрь 2018 года. У всех этих людей был повышенный уровень сахара в крови, но диабет еще не развился. В рамках программы их поощряли к более здоровому питанию, физическим упражнениям и снижению веса посредством очных или онлайн-сессий.

Те, кто садится на диету в январе, теряют в среднем 2,5 кг по сравнению с 1,6 кг летом Фото: Daily Mail

Результаты показали, что за шесть месяцев участники программы потеряли в среднем около 2 кг или 2,3% от массы тела. Однако больше всего похудели те, кто начал диету в январе, потеряв в среднем 2,54 кг, по сравнению с 1,61 кг у тех, кто начал диету в летние месяцы.

Анализируя эти результаты, можно сделать вывод, что менталитет "нового начала", который приходит с Новым годом, в сочетании с давлением общества и агрессивным маркетингом программ по снижению веса, создает мощный мотиватор. В результате люди, начинающие диету в январе, как правило, более активны и впоследствии сбрасывают больше килограммов.

И наоборот, люди, начинающие диету в августе, который обычно является месяцем отпусков, добились наименьшего успеха, потеряв в среднем 1,65 кг. Это может быть связано с отсутствием рутины и наличием большего количества соблазнов, что затрудняет соблюдение диеты.

Несмотря на то, что эти результаты дают интересное представление об успешности диет, исследователи подчеркивают, что они являются обсервационными. Кроме того, они учитывали сезонные колебания массы тела — люди обычно весят больше зимой и меньше летом.

Доктор Кутукидис предположил, что успешное снижение веса в январе может быть связано с повышенной мотивацией, которая часто связана с новогодними резолюциями и ощущением "нового начала". Такая мотивация приводит к более активному участию в программе и, следовательно, к большей потере веса.

Однако важно подходить к снижению веса здоровым и устойчивым образом. Британская ассоциация диетологов предостерегает от менталитета "новый год, новый ты", который часто приводит к краш-диетам и оказывает пагубное влияние на психическое здоровье. Вместо этого она рекомендует сосредоточиться на добавлении в свой рацион более здоровых продуктов, например, клетчатки, а не на чрезмерном ограничении потребления пищи.

Если вы задумываетесь о диете, то, возможно, стоит рассмотреть январь в качестве отправной точки. Только не забывайте подходить к ней взвешенно и позитивно, дабы добиться долгосрочного успеха.

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