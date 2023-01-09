Диета для мышц. Насколько средиземноморская диета улучшает ваше тело

Ученые выяснили, что приверженность средиземноморской диете связана с более высоким уровнем физической подготовки.

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Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщают, что "регулярная физическая активность — одна из самых важных вещей для вашего здоровья". Хорошая физическая форма может "улучшить здоровье вашего мозга, поможет контролировать вес, снизит риск заболеваний, укрепит кости и мышцы и улучшит вашу способность выполнять повседневные задачи". К счастью, большинство взрослых в любом возрасте имеют возможность ее улучшить. Фактически, хорошее физическое состояние связано с улучшением здоровья и снижением смертности на всех этапах жизни, от юности до старости, пишет ASN.

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В дополнение к физической подготовке, хорошее питание также необходимо для поддержания хорошего общего состояния здоровья. В частности, исследования показали, что средиземноморская диета была связана с благоприятными последствиями для здоровья на протяжении всей жизни. Более того, некоторые данные свидетельствуют о том, что средиземноморская диета может оказать положительное влияние на физическую форму. Ингредиенты, богатые антиоксидантами, такие как оливковое масло, фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и рыба, которые являются отличительными чертами средиземноморской диеты, обеспечивают потребление высококачественных питательных веществ, что, в свою очередь, способствует улучшению физической формы.

Настоящее исследование изучает связь между средиземноморской диетой и общей физической подготовкой, а также обращает внимание на определенные компоненты физической работы, такие как кардиореспираторная, двигательная и скелетно-мышечная подготовка. Авторы считают, что их исследование представляет собой первый систематический обзор и метаанализ, дающие исчерпывающую картину корреляции между приверженностью средиземноморской диете и физической подготовкой во взрослом возрасте.

Для проведения своего анализа авторы провели поиск в научной литературе соответствующих статей с 1972 г. по январь 2022 г. Их поиск привел к 30 исследованиям, которые соответствовали критериям: 19 перекрестных исследований, 10 проспективных когортных исследований и 1 рандомизированное контролируемое исследование. Всего в этих исследованиях приняли участие 36 807 человек со средним возрастом от 21 до 86 лет.

Согласно полученным данным, "высокая приверженность средиземноморской диете была связана с более высокими уровнями кардиореспираторной, опорно-двигательной и общей физической подготовки у всего взрослого населения". Авторы также отметили, что "пол, возраст, ИМТ, состояние здоровья, текущий статус курения и общее потребление энергии не влияли на силу этих ассоциаций". Интересно, однако, что авторы не обнаружили какой-либо существенной связи между соблюдением средиземноморской диеты и развитием двигательных навыков, таких как ловкость и скорость.

Авторы признали некоторые ограничения своего обзора и метаанализа. Например, многие из рассмотренных ими исследований были проведены среди определенных групп населения (например, здоровых, страдающих ожирением, молодых, пожилых), что затрудняет определение того, можно ли обобщить результаты для всех групп населения. В исследованиях использовались разные методы измерения приверженности средиземноморской диете, что затрудняло определение степени, в которой низкая или высокая приверженность влияет на физическую форму. Наконец, авторы считают, что необходимы дополнительные исследования, чтобы лучше понять биологические и экологические механизмы, лежащие в основе связи между средиземноморской диетой и ее различными компонентами с улучшением физической формы.

Несмотря на признание определенных ограничений своего исследования, в заключение авторы считают, что "содействие оптимальному соблюдению средиземноморской диеты в зрелом возрасте, которая была положительно связана с важным показателем здоровья, таким как физическая подготовка, должно быть краеугольным камнем инициатив общественного здравоохранения по предотвращению различных заболеваний".

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