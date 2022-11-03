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Стиль жизни

Как похудеть за 5 дней на 4 килограмма. Плюсы и минусы быстрой диеты

моментальная диета, как похудеть за три дня. быстрая диета, быстро похудеть, как худеть правильно, как считать калории
Фото: Getty Images | Моментальные диеты позволяют похудеть за три дня

Многие девушки задумываются над тем, чтобы быстро и эффективно похудеть к свадьбе, или к отпуску, способ есть, но вопрос насколько он безопасен.

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Когда нужен быстрый результат, многие девушки уверены, что все средства хороши. Кто-то переходит на хлеб и воду, кто-то садится на фруктово-овощную диету, а кто-то прибегает к помощи молниеносных диет.

Насколько, это действенно, и не вредит ли здоровью, разбирался Фокус.

Для начала стоит уточнить, кому подойдет моментальная диета. Тем, кто хочет в максимально сжатые сроки подогнать свою фигуру под некие параметры.

Хороший пример – Ким Кардашьян. Чтобы влезть в знаменитое платье Мэрилин Монро, она села на моментальную диету и увеличила спортивные нагрузки. В платье она блеснула, сбросив семь килограмм. Но, как мы увидели позже, она побаловала себя пиццей и продолжать истязать себя не стала.

моментальная диета, как похудеть за три дня. быстрая диета, быстро похудеть, как худеть правильно, как считать калории Fullscreen
Ким Кардашьян мастер по моментальным диетам, но позже она возвращается к нормальному рациону
Фото: Instagram/Kim Kardashian West

Проблемы девушек, которые думают, что моментальная диета позволит быстро сбросить вес и не набрать его снова – данная диета не решит. Здесь нужен более комплексный подход.

Суть моментальной диеты

молниеносная диета относится к низкокалорийным диетам, задача которых снизить питательную ценность рациона до 900 килокалорий в сутки. Прием пищи разбит на пять частей, из которых основными являются – ланч и обед. Отсутствие ужина может вызывать сильное чувство голода, которое авторы диеты рекомендуют заглушать с помощью чистой негазированной воды.

Во время этой моментальной диеты вообще нужно пить много воды: от 1,5 до 2 литров в день.

Важно, вода должна быть негазированной.

Придерживаясь такого рациона, вы сможете потерять от 2 до 3 кг за три дня.

При желании можно и далее придерживаться такой диеты, чередуя три "голодных" дня с четырьмя обычными, во время которых пищевые ограничения снимаются.

моментальная диета, как похудеть за три дня. быстрая диета, быстро похудеть, как худеть правильно, как считать калории Fullscreen
Моментальные диеты чреваты срывами
Фото: Getty Images

Но, снятие ограничений не значит, что нужно устраивать пир и компенсировать диетические страдания по полной программе.

Сладостями, жирными и мучными продуктами увлекаться не стоит.

Мнение экспертов

Диетологи в свою очередь предупреждают, так как для нормального функционирования организма нужна стабильность, так что если начать его слишком часто "пугать" моментальными диетами, то обменные процессы автоматически замедлятся и похудеть станет сложнее.

Разумно объединить рационы обычных дней и диетических и равномерно распределить их в течение недели. Тогда сбалансированное питание поможет наладить нормальный обмен веществ.

Минусы моментальных диет

Существует несколько видов моментальные диет, которые и правда позволяют сбросить несколько килограмм. Но у каждой есть минусы. Так что применять их к своему организму стоит на свой страх и риск.

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Фото: Getty Images

Сухое голодание.

Простой, но опасный метод сброса лишнего веса. Экстремалы в течение трех дней ничего не едят и не пьют. В это время организм расщепляет собственные жиры на воду и питательные вещества. В период голодовки худеющий может чувствовать слабость, головную боль. Как любая экстремальная диета – негативно сказывается на пищеварении. Потеря веса: 4-5 кг за 3 дня.

Водное голодание

Необходимо только пить воду в любом количестве, но ничего не есть. Из такой диеты крайне сложно выходить, могут начаться проблемы с пищеварением. Потеря веса: 4 кг за 3 дня.

Диета на соках

Чаще всего выбирают морковно-яблочные соки. И не менее полутора литров чистой негазированной воды. Не подходит тем, у кого проблемы с пищеварительной системой и повышенная кислотность. Потеря веса: 3-5 кг в зависимости от исходного веса.

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Фото: Getty Images

Кефирная диета

Это монодиета, которая предусматривает употребление в течении нескольких дней только низкокалорийного кефира. 1,5 литра кефира делят на пять порций и выпивают в течении дня. Потеря веса: около 5 кг. Но такая монодиета вредна для организма, ведь суточная калорийность будет всего 600 ккал, что крайне мало. Не подходит тем, у кого повышенная кислотность.

Арбузная диета

Арбуз — полезная ягода, богатая его магнием и клетчаткой. Употребляют его в расчете 1 кг арбузной мякоти на 10 кг веса. Однако такая монодиета не подходит тем, у кого имеются заболевания почек, гастрит, аллергия. Потеря веса: 3-4 кг.

Гиперпротеиновая диета

Трехдневный рацион сводится к употреблению яиц и творога, а также чистой негазированной воды, разрешается несладкий зеленый чай. Наиболее щадящая моментальная диета. Потеря веса: около 4 кг.

Кофейно-шоколадная диета

Голливудская диета, популяризированная супермоделями. Но она не подходит тем, у кого имеются сердечно-сосудистые заболевания и инфекции ЖКТ. Ежедневный рацион составляет три чашки кофе и 100 грамм черного шоколада с высоким содержанием какао (от 70%). В кофе можно добавить немного корицы, или ванили. Потеря веса: до 5 кг.

Как худеть правильно

Диетологи отмечают, что худеть нужно постепенно. Нормальный сброс веса — до одного килограмма в неделю, не более 3 килограмм в месяц. Только так происходит полное перестроение организма. Чем быстрее человек худеет, тем сложнее удержать результат и крайне тяжело избежать срывов, которые так или иначе влекут за собой проблемы со здоровьем.

моментальная диета, как похудеть за три дня. быстрая диета, быстро похудеть, как худеть правильно, как считать калории Fullscreen
Моментальные диеты дают результат, но он недолговечен
Фото: Фото: Gettyimages

Наиболее щадящий способ похудеть – считать калории. Это дает понимание того, что вы едите и насколько это вредно. Благодаря счетчикам калорий можно понять, что даже невинная чашка латте с печеньем – это уже куда больше, чем вы можете себе позволить, желая похудеть.

Питаться надо дробно, пять раз в день: три основных приема пищи и два ланча. Рацион должен быть полноценным, включать в себя белки, жиры и углеводы. Оптимальное соотношение: 30:20:50. Получать калории надо из полезных продуктов. Минимальная калорийность для худеющего: 1200-1300 ккал в день.

И главное, худея, не стоит избегать физической активности. Если нет времени на спортзал, стоит просто больше ходить пешком, или хотя бы час в день заниматься йогой – это укрепит мышцы и подтянет кожу.

Нельзя наедаться на ночь. Последний прием пищи должен быть за два часа до предполагаемого сна. Если ложитесь в 23.00, значит еще в 21.00 вечера можно перекусить.

Нужно высыпаться – 7-8 часов здорового сна необходимы.

И, худея, стоит вдохновиться примером королевы Елизаветы, которая много лет держала один и тот же вес, позволяя себе излишества. Она не употребляла свинину, картофель, предпочитала рыбу и нежирное мясо, ела много овощей, не пропускала приемов пищи, тот же традиционный английский чай.

Напомним, ранее Фокус писал комплекс советов о том, как привести себя к модельным параметрам за 30 дней. Секрет прост: здоровое питание, много жидкости и тренировки.