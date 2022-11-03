Как похудеть за 5 дней на 4 килограмма. Плюсы и минусы быстрой диеты

Многие девушки задумываются над тем, чтобы быстро и эффективно похудеть к свадьбе, или к отпуску, способ есть, но вопрос насколько он безопасен.

Related video

Когда нужен быстрый результат, многие девушки уверены, что все средства хороши. Кто-то переходит на хлеб и воду, кто-то садится на фруктово-овощную диету, а кто-то прибегает к помощи молниеносных диет.

Насколько, это действенно, и не вредит ли здоровью, разбирался Фокус.

Для начала стоит уточнить, кому подойдет моментальная диета. Тем, кто хочет в максимально сжатые сроки подогнать свою фигуру под некие параметры.

Хороший пример – Ким Кардашьян. Чтобы влезть в знаменитое платье Мэрилин Монро, она села на моментальную диету и увеличила спортивные нагрузки. В платье она блеснула, сбросив семь килограмм. Но, как мы увидели позже, она побаловала себя пиццей и продолжать истязать себя не стала.

[ + – ] Ким Кардашьян мастер по моментальным диетам, но позже она возвращается к нормальному рациону Фото: Instagram/Kim Kardashian West

Проблемы девушек, которые думают, что моментальная диета позволит быстро сбросить вес и не набрать его снова – данная диета не решит. Здесь нужен более комплексный подход.

Суть моментальной диеты

молниеносная диета относится к низкокалорийным диетам, задача которых снизить питательную ценность рациона до 900 килокалорий в сутки. Прием пищи разбит на пять частей, из которых основными являются – ланч и обед. Отсутствие ужина может вызывать сильное чувство голода, которое авторы диеты рекомендуют заглушать с помощью чистой негазированной воды.

Во время этой моментальной диеты вообще нужно пить много воды: от 1,5 до 2 литров в день.

Важно, вода должна быть негазированной.

Придерживаясь такого рациона, вы сможете потерять от 2 до 3 кг за три дня.

При желании можно и далее придерживаться такой диеты, чередуя три "голодных" дня с четырьмя обычными, во время которых пищевые ограничения снимаются.

[ + – ] Моментальные диеты чреваты срывами Фото: Getty Images

Но, снятие ограничений не значит, что нужно устраивать пир и компенсировать диетические страдания по полной программе.

Сладостями, жирными и мучными продуктами увлекаться не стоит.

Мнение экспертов

Диетологи в свою очередь предупреждают, так как для нормального функционирования организма нужна стабильность, так что если начать его слишком часто "пугать" моментальными диетами, то обменные процессы автоматически замедлятся и похудеть станет сложнее.

Разумно объединить рационы обычных дней и диетических и равномерно распределить их в течение недели. Тогда сбалансированное питание поможет наладить нормальный обмен веществ.

Минусы моментальных диет

Существует несколько видов моментальные диет, которые и правда позволяют сбросить несколько килограмм. Но у каждой есть минусы. Так что применять их к своему организму стоит на свой страх и риск.

Фото: Getty Images

Сухое голодание.

Простой, но опасный метод сброса лишнего веса. Экстремалы в течение трех дней ничего не едят и не пьют. В это время организм расщепляет собственные жиры на воду и питательные вещества. В период голодовки худеющий может чувствовать слабость, головную боль. Как любая экстремальная диета – негативно сказывается на пищеварении. Потеря веса: 4-5 кг за 3 дня.

Водное голодание

Необходимо только пить воду в любом количестве, но ничего не есть. Из такой диеты крайне сложно выходить, могут начаться проблемы с пищеварением. Потеря веса: 4 кг за 3 дня.

Диета на соках

Чаще всего выбирают морковно-яблочные соки. И не менее полутора литров чистой негазированной воды. Не подходит тем, у кого проблемы с пищеварительной системой и повышенная кислотность. Потеря веса: 3-5 кг в зависимости от исходного веса.

Фото: Getty Images

Кефирная диета

Это монодиета, которая предусматривает употребление в течении нескольких дней только низкокалорийного кефира. 1,5 литра кефира делят на пять порций и выпивают в течении дня. Потеря веса: около 5 кг. Но такая монодиета вредна для организма, ведь суточная калорийность будет всего 600 ккал, что крайне мало. Не подходит тем, у кого повышенная кислотность.

Арбузная диета

Арбуз — полезная ягода, богатая его магнием и клетчаткой. Употребляют его в расчете 1 кг арбузной мякоти на 10 кг веса. Однако такая монодиета не подходит тем, у кого имеются заболевания почек, гастрит, аллергия. Потеря веса: 3-4 кг.

Гиперпротеиновая диета

Трехдневный рацион сводится к употреблению яиц и творога, а также чистой негазированной воды, разрешается несладкий зеленый чай. Наиболее щадящая моментальная диета. Потеря веса: около 4 кг.

Кофейно-шоколадная диета

Голливудская диета, популяризированная супермоделями. Но она не подходит тем, у кого имеются сердечно-сосудистые заболевания и инфекции ЖКТ. Ежедневный рацион составляет три чашки кофе и 100 грамм черного шоколада с высоким содержанием какао (от 70%). В кофе можно добавить немного корицы, или ванили. Потеря веса: до 5 кг.

Как худеть правильно

Диетологи отмечают, что худеть нужно постепенно. Нормальный сброс веса — до одного килограмма в неделю, не более 3 килограмм в месяц. Только так происходит полное перестроение организма. Чем быстрее человек худеет, тем сложнее удержать результат и крайне тяжело избежать срывов, которые так или иначе влекут за собой проблемы со здоровьем.

[ + – ] Моментальные диеты дают результат, но он недолговечен Фото: Фото: Gettyimages

Наиболее щадящий способ похудеть – считать калории. Это дает понимание того, что вы едите и насколько это вредно. Благодаря счетчикам калорий можно понять, что даже невинная чашка латте с печеньем – это уже куда больше, чем вы можете себе позволить, желая похудеть.

Питаться надо дробно, пять раз в день: три основных приема пищи и два ланча. Рацион должен быть полноценным, включать в себя белки, жиры и углеводы. Оптимальное соотношение: 30:20:50. Получать калории надо из полезных продуктов. Минимальная калорийность для худеющего: 1200-1300 ккал в день.

И главное, худея, не стоит избегать физической активности. Если нет времени на спортзал, стоит просто больше ходить пешком, или хотя бы час в день заниматься йогой – это укрепит мышцы и подтянет кожу.

Нельзя наедаться на ночь. Последний прием пищи должен быть за два часа до предполагаемого сна. Если ложитесь в 23.00, значит еще в 21.00 вечера можно перекусить.

Нужно высыпаться – 7-8 часов здорового сна необходимы.

И, худея, стоит вдохновиться примером королевы Елизаветы, которая много лет держала один и тот же вес, позволяя себе излишества. Она не употребляла свинину, картофель, предпочитала рыбу и нежирное мясо, ела много овощей, не пропускала приемов пищи, тот же традиционный английский чай.

Напомним, ранее Фокус писал комплекс советов о том, как привести себя к модельным параметрам за 30 дней. Секрет прост: здоровое питание, много жидкости и тренировки.