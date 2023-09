Похудеть после 40: 7 советов, которые помогут быстро распрощаться с лишним весом

С возрастом похудение может оказаться изнурительным процессом. Но эксперты раскрывают секреты, которые ускоряют похудение и помогут прийти в форму даже после 40 лет.

Фактически, после того, как вам исполнится 30 лет, ваше тело претерпевает изменения, делающие набор веса намного легче, а его потерю — сложнее. Естественным образом теряется мышечная масса, которая имеет решающее значение для сжигания жира, а кроме этого меняется метаболизм. Но не отчаивайтесь, следуя определенным советам, вы сможете обмануть возраст и обрести фигуру мечты даже без изнурительных тренировок. Об этом пишет Eat This, Not That.

Конечно, определенная форма физической активности в течение дня обязательна, поскольку малоподвижный образ жизни напрямую связан с увеличением веса и даже ранней смертностью. Но вам не обязательно проводить бесчисленные часы в тренажерном зале, поднимая тяжести или бегать по беговой дорожке, чтобы сбросить вес. Диетологи The Nutrition Twins® Тэмми Лакатос Шеймс и Лисси Лакатос делятся лучшими советами по более быстрой потере веса после 40 лет.

Добавляйте специи

Фото: Pixabay

Острые блюда вносят разнообразие в ваш рацион и рутину похудания. "Nutrition Twins" призывают вас буквально оживить блюда, добавляя специи и травы в домашнюю еду, ведь таким образом вы "поднимите свой метаболический огонь".

Эксперты объясняют: "Есть два способа получить пользу: во-первых, выбрать термогенные специи, которые, как было доказано, увеличивают скорость метаболизма, такие как черный перец, а также острый перец, содержащий капсаицин и способствует снижению веса. Исследования показывают, что специи и травы также содержат мощные противовоспалительные соединения, которые особенно важны с возрастом, поскольку воспаление затрудняет потерю веса".

В целом, противовоспалительные свойства специй и трав улучшают работу вашего организма, что может повысить эффективность метаболизма и придать дополнительный вкус домашним блюдам. Диетологи рекомендуют добавлять базилик, имбирь, куркуму, петрушку, розмарин, кинзу, тмин, черный перец и любые дополнительные травы и специи, которые вы любите, чтобы заменить насыщенные и калорийные соусы.

Протеиновый перекус

Фото: Freepik

Вам следует даже подумать о вариантах перекуса, которые можно взять с собой в дорогу, дабы минимизировать риски съесть нездоровый обед или угощение в течение рабочего дня.

"Белок необходим не только для того, чтобы вы чувствовали себя сытыми, он помогает стабилизировать уровень сахара в крови и предотвратить сбои, приводящие к выбросам гормона кортизола, вырабатывающего жир на животе", — говорят The Nutrition Twins. "Исследования показали, что диета с высоким содержанием белка может помочь сбросить вес и предотвратить метаболический синдром, который становится еще более важным после сорока лет, когда уровень сахара в крови становится труднее регулировать".

Заботьтесь о пищеварении

Фото: Pixabay

Возможно, вы не всегда думаете о пищеварении, но оно должно быть таковым. "С возрастом пищеварительные ферменты вашего тела естественным образом начинают снижаться, что затрудняет расщепление углеводов, белков и жиров и усвоение питательных веществ, необходимых для эффективной работы вашего тела и быстрого метаболизма", — объясняют The Nutrition Twins.

Чтобы обеспечить эффективную работу метаболизма и максимальное количество питательных веществ, усваиваемых организмом, пережевывайте пищу медленно и тщательно. Кроме того, подумайте о том, чтобы начинать прием пищи с горьких зеленых овощей, таких как кресс-салат, шпинат и зелень одуванчика, чтобы активировать пищеварительные ферменты.

Пейте зеленый чай

Фото: Pixabay

По данным The Nutrition Twins, "зеленый чай — один из немногих продуктов, который, помогает организму сжигать больше калорий и жира благодаря мощному катехину EGCG, который работает в тандеме с кофеином". Женщины старше 40 лет обычно жалуются, что у них нарушен обмен веществ, и зеленый чай может помочь компенсировать это.

Превратите употребление зеленого чая в одну из своих здоровых повседневных привычек. The Nutrition Twins объясняют, что для достижения результатов требуется от четырех до пяти чашек чая каждый день. А если вы хотите усилить эффект от зеленого чая, выберите чай матча, который "концентрирует" EGCG, поскольку стебли и листья измельчаются, чтобы стать частью чая.

Уберите перекусы

Фото: Freepik

"Когда вы не перевариваете и не усваиваете пищу, вы не запускаете выброс инсулина — гормона, который выводит сахар из крови и останавливает сжигание жира", — объясняют The Nutrition Twins. "Просто избегая перекусов между приемами пищи, вы дадите своему организму возможность сжигать жир, что с возрастом становится еще более важным".

Полезный совет, который поможет вам не тянуться к шоколадному батончику: убедитесь, что еда, которую вы едите, сытна, то есть богата клетчаткой и белком. Подумайте о некрахмалистых овощах вместе с полезными углеводами, чтобы поддерживать стабильный уровень сахара в крови и чувство сытости.

Используйте стеклянные бутылки для воды

Фото: Getty

Замените пластиковые бутылки с водой и контейнеры для хранения на нержавеющую сталь и стекло. Почему, спросите вы? Что ж, связь между пластиковой упаковкой и потерей веса может вас удивить!

"Большинство людей не осознают, что существует связь между старением, пластиковой упаковкой и борьбой за потерю жира, но по мере того, как мы становимся старше, наше воздействие токсичных химикатов в течение жизни продолжает расти", — объясняют The Nutrition Twins. "Эти химические вещества нарушают работу эндокринной системы, и их не зря называют обезогенами: они наносят ущерб организму и вызывают воспаления, из-за чего становится сложнее похудеть и легче набрать вес".

Пришло время приобрести бутылку для воды из нержавеющей стали и стеклянные контейнеры для хранения. А если вам нужно разогреть еду на вынос, перед этим переложите ее из пластикового контейнера на тарелку.

Контролируйте порции

Фото: Unsplash

Уделите неделю тому, чтобы отмерить порции белков, углеводов, жиров и овощей. Сюда входят любые соусы и заправки. "Большинство людей обнаруживают, что они переедают определенные продукты (например, углеводы), съедают несколько порций за один присест и не получают достаточное количество других — привет, овощи", — говорят The Nutrition Twins. "Одна неделя тщательного изучения порций поможет вам сбрить жир в переносном и буквальном смысле. Простой контроль порций — это быстрый способ получить результат, сбросив лишние килограммы.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.