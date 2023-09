Схуднути після 40: 7 порад, які допоможуть швидко розпрощатися із зайвою вагою

З віком схуднення може виявитися виснажливим процесом. Але експерти розкривають секрети, які прискорюють схуднення та допомагають прийти у форму навіть після 40 років.

Фактично, після того, як вам виповниться 30 років, ваше тіло зазнає змін, які роблять набір ваги набагато легшим, а її втрату — складнішою. Природним чином втрачається м'язова маса, яка має вирішальне значення для спалювання жиру, і змінюється метаболізм. Але не впадайте у відчай, дотримуючись певних порад, ви зможете обдурити вік і зробити фігуру мрії навіть без виснажливих тренувань. Про це пише Eat This, Not That.

Звісно, певна форма фізичної активності протягом дня обов'язкова, оскільки малорухливий спосіб життя напряму пов'язаний зі збільшенням ваги і навіть ранньою смертністю. Але вам не обов'язково проводити незліченні години в тренажерному залі, піднімаючи важкі гантелі або бігати по біговій доріжці, щоб скинути вагу. Дієтологи The Nutrition Twins® Теммі Лакатос Шеймс і Ліссі Лакатос діляться найкращими порадами щодо більш швидкої втрати ваги після 40 років.

Додавайте спеції

Фото: Pixabay

Гострі страви урізноманітнюють ваш раціон та рутину схуднення. "Nutrition Twins" закликають вас буквально оживити страви, додаючи спеції та трави в домашню їжу, адже таким чином ви "піднімете свій метаболічний вогонь".

Експерти пояснюють: "Є два способи отримати користь: по-перше, вибрати термогенні спеції, які, як було доведено, збільшують швидкість метаболізму, як-от чорний перець, а також гострий перець, що містить капсаїцин й сприяє зниженню ваги. Дослідження показують, що спеції та трави також містять потужні протизапальні сполуки, які особливо важливі з віком, оскільки запалення ускладнює втрату ваги".

Загалом, протизапальні властивості спецій і трав покращують роботу вашого організму, що може підвищити ефективність метаболізму і надати додаткового смаку домашнім стравам. Дієтологи рекомендують додавати базилік, імбир, куркуму, петрушку, розмарин, кінзу, кмин, чорний перець і будь-які додаткові трави та спеції, які ви любите, щоб замінити насичені й калорійні соуси.

Протеїновий перекус

Фото: Freepik

Вам слід навіть подумати про варіанти перекусу, які можна взяти із собою в дорогу, щоб мінімізувати ризики з'їсти нездоровий обід або частування протягом робочого дня.

"Білок необхідний не тільки для того, щоб ви почувалися ситими, він допомагає стабілізувати рівень цукру в крові та запобігти збоям, що призводять до викидів гормону кортизолу, який виробляє жир на животі", — кажуть The Nutrition Twins. "Дослідження показали, що дієта з високим вмістом білка може допомогти скинути вагу й запобігти метаболічному синдрому, який стає ще більш важливим після сорока років, коли рівень цукру в крові стає важче регулювати".

Дбайте про травлення

Фото: Pixabay

Можливо, ви не завжди думаєте про травлення, але воно має бути таким. "З віком травні ферменти вашого тіла природним чином починають знижуватися, що ускладнює розщеплення вуглеводів, білків та жирів і засвоєння поживних речовин, необхідних для ефективної роботи вашого тіла й швидкого метаболізму", — пояснюють The Nutrition Twins.

Щоб забезпечити ефективну роботу метаболізму і максимальну кількість поживних речовин, засвоюваних організмом, пережовуйте їжу повільно та ретельно. Крім того, подумайте про те, щоб починати прийом їжі з гірких зелених овочів, таких як крес-салат, шпинат та зелень кульбаби, щоб активувати травні ферменти.

Пийте зелений чай

Фото: Pixabay

За даними The Nutrition Twins, "зелений чай — один із небагатьох продуктів, який допомагає організму спалювати більше калорій і жиру завдяки потужному катехіну EGCG, який працює в тандемі з кофеїном". Жінки старше 40 років зазвичай скаржаться, що у них порушений обмін речовин, і зелений чай може допомогти компенсувати це.

Перетворіть вживання зеленого чаю на одну зі своїх здорових повсякденних звичок. The Nutrition Twins пояснюють, що для досягнення результатів потрібно від чотирьох до п'яти чашок чаю щодня. А якщо ви хочете посилити ефект від зеленого чаю, виберіть чай матча, який "концентрує" EGCG, оскільки стебла і листя подрібнюються, щоб стати частиною чаю.

Приберіть перекуси

Фото: Freepik

"Коли ви не перетравлюєте і не засвоюєте їжу, ви не запускаєте викид інсуліну — гормону, який виводить цукор із крові та зупиняє спалювання жиру", — пояснюють The Nutrition Twins. "Просто уникаючи перекусів між прийомами їжі, ви дасте своєму організму можливість спалювати жир, що з віком стає ще більш важливим".

Корисна порада, яка допоможе вам не тягнутися до шоколадного батончика: переконайтеся, що їжа, яку ви їсте, ситна, тобто багата на клітковину та білок. Подумайте про некрохмалисті овочі разом із корисними вуглеводами, щоб підтримувати стабільний рівень цукру в крові та відчуття ситості.

Використовуйте скляні пляшки для води

Фото: Getty

Замініть пластикові пляшки з водою і контейнери для зберігання на неіржавну сталь та скло. Чому, запитаєте ви? Що ж, зв'язок між пластиковою упаковкою і втратою ваги може вас здивувати!

"Більшість людей не усвідомлюють, що існує зв'язок між старінням, пластиковим пакуванням і боротьбою за втрату жиру, але в міру того, як ми стаємо старшими, наш вплив токсичних хімікатів протягом життя продовжує зростати", — пояснюють The Nutrition Twins. "Ці хімічні речовини порушують роботу ендокринної системи, і їх не даремно називають обезогенами: вони завдають шкоди організму та викликають запалення, через що стає складніше схуднути й легше набрати вагу".

Настав час придбати пляшку для води з неіржавної сталі та скляні контейнери для зберігання. А якщо вам потрібно розігріти їжу на винос, перед цим перекладіть її з пластикового контейнера на тарілку.

Контролюйте порції

Фото: Unsplash

Приділіть тиждень тому, щоб відміряти порції білків, вуглеводів, жирів та овочів. Сюди входять будь-які соуси та заправки. "Більшість людей виявляють, що вони переїдають певні продукти (наприклад, вуглеводи), з'їдають кілька порцій за один присід і не отримують достатню кількість інших — привіт, овочі", — кажуть The Nutrition Twins. "Один тиждень ретельного вивчення порцій допоможе вам збрити жир у переносному і буквальному сенсі. Простий контроль порцій — це швидкий спосіб отримати результат, скинувши зайві кілограми.

