Топ 3 причини, чому не можна їсти знежирені продукти, — гастроентерологиня

Намагаючись схуднути, люди часто шукають легкі шляхи, які не потребують докладання додаткових зусиль. Саме тому дехто обирає знежирені продукти, вважаючи, що так вони зможуть швидше втрачати вагу, не обмежуючи при цьому свій раціон. Гастроентерологиня пояснює, чому це не працює, та як знежирені продукти можуть вплинути на ваше здоров’я.

Маркетинг пропонує нам купу різноманітних продуктів, серед яких є й знежирений кисломолочний сир, сметана з низьким вмістом жиру та інші подібні продукти. Подібні продукти пропонують вам не змінюючи раціон, зменшувати споживання жирів і таким чином худнути, проте насправді у них є багато підводних каменів, про які мало хто знає. Фокус дізнався у лікарки гастроентерологині, терапевтки Євгенії Белінської про те, чи дійсно знежирені продукти безпечні для здоров’я та можуть пришвидшити втрату ваги.

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Жири мають не дуже гарну репутацію і сприймаються як макронутрієнт, який треба вилучити з раціону через те, що вони сприяють набору ваги. Проте варто знати, що жири бувають різні, і деякі з них не просто потрібні, а необхідні нашому організму для нормального функціонування. Ось чому не можна відмовлятися від жирів в раціоні, навіть, якщо ви хочете скинути зайву вагу.

"Досить часто пацієнти, коли хочуть схуднути, починають зменшувати споживання жирів, але не обмежуючи їхню кількість, а просто купуючи знежирені продукти. Але так робити не варто", — каже гастроентерологиня.

Євгенія Белінська зазначає, що для того, щоб знежирений продукт зберігав свої смакові якості, туди треба додати або якісь підсолоджувачі, або додаткові речовини для збереження структури продукту.

"Якщо ви обмежуєте споживання жирів, то у вас буде гірше всмоктування жиророзчинних вітамінів (А, D, E, K), а отже буде страждати купа додаткових функцій", — каже Євгенія Белінська. "Крім того, насичені продукти дають нам менше насичення. Отже, через короткий проміжок часу ви будете знову відчувати себе голодними".

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Гастроентерологиня назвала головні причини, чому не варто просто купувати знежирені продукти:

знежирені продукти можуть містити підсолоджувачі та додаткові речовини

внаслідок вживання знежирених продуктів погіршується всмоктування жиророзчинних вітамінів

вони дають менше відчуття насичення, тому ви швидше відчуватимете голод.

"Не всі жири є поганими, в раціоні має бути баланс насичених та ненасичених жирів. Також не забувайте, що якщо ви хочете схуднути, треба купувати не знежирені продукти та не замінювати цукор на цукрозамінники. Треба враховувати добовий калораж та додавати фізичну активність", — радить Євгенія Белінська.

Див не існує, тому виключення певних продуктів або вживання знежирених продуктів не допоможе схуднути. Здорове схуднення – це процес, який має включати повноцінне збалансоване харчування, щоб організм міг отримувати усі необхідні нутрієнти та достатня фізична активність, яка допоможе нарощувати м’язову масу та пришвидшити процес втрати ваги.

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