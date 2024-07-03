Дієтолог розповів, чи потрібно кип'ятити пастеризоване молоко з магазину

Кип'ятіння сирого молока має низку переваг, таких як знищення бактерій та профілактика різних хвороб. Але чи потрібно також кип'ятити упаковане пастеризоване молоко, яке ми купуємо в супермаркеті.

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Кип'ятіння свіжого молока перед вживанням було звичною практикою протягом століть. Вважалося, що це не тільки вбиває шкідливі бактерії та патогени, а й покращує його смак і засвоюваність. Ба більше, деякі люди також думають, що кип'ятіння молока знижує ризик скисання. А як справи з магазинним молоком? Навіть за сучасних методів пастеризації та охолодження нам все ще потрібно кип'ятити упаковане молоко перед вживанням? Про те, що відповів на це запитання дієтолог, пише OnlyMyHealth.

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"Кип'ятіння молока перед вживанням є звичайною практикою в багатьох сім'ях і культурах з різних причин", — каже дієтолог доктор Пріті Нагар. І на це є низка причин. По-перше, кип'ятіння молока допомагає вбити шкідливі бактерії, які можуть бути присутніми в сирому молоці, знижуючи ймовірність ризику захворювань харчового походження.

Крім того, кип'ятіння молока може допомогти продовжити термін його зберігання за рахунок зниження бактеріального навантаження.

Деякі люди вважають, що кип'ячене молоко легше засвоюється, ніж сире, оскільки процес нагрівання може розщеплювати певні білки та ферменти. Також існує думка, що кип'ятіння молока може посилити його смак та аромат, зробивши його приємнішим для вживання.

Що таке пастеризоване молоко?

Фото: Freepik

"Пастеризація — це процес, за якого молоко нагрівається до певної температури протягом певного періоду часу, щоб вбити шкідливі бактерії, зберігши водночас його харчову цінність", — каже доктор Нагар.

Згідно з Центрами США з контролю і профілактики захворювань (CDC), вживання сирого молока може піддати вас впливу таких мікробів, як кампілобактер, криптоспоридії, кишкова паличка, лістерії, бруцели та сальмонели, що підвищує ризик різних інфекцій.

Фото: Freepik

"Деякі групи, наприклад, діти до 5 років, дорослі, старші за 65 років, вагітні жінки та люди з ослабленою імунною системою, піддаються вищому ризику серйозних захворювань, спричинених цими мікробами", — зазначає CDC.

Доктор Нагар стверджує, що пастеризоване молоко вважається безпечним для вживання без кип'ятіння, оскільки процес пастеризації вже знищив більшість шкідливих патогенів.

Чи потрібно кип'ятити пакетоване молоко

Фото: Freepik

Наразі більша частина пакетованого молока в супермаркетах пастеризована, тому немає необхідності його кип'ятити. Проте деякі люди, як і раніше, вважають за краще кип'ятити молоко як додатковий запобіжний захід, особливо якщо у них є побоювання з приводу його зберігання.

"Коли справа стосується упакованого або пастеризованого молока, необхідність його кип'ятіння перед вживанням може різнитися. Пастеризоване молоко безпечне для вживання без кип'ятіння, оскільки процес пастеризації забезпечує його безпеку. Але в кінцевому підсумку рішення кип'ятити упаковане молоко є особистою перевагою, що ґрунтується на індивідуальних побоюваннях і практиці", — каже доктор Нагар.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.