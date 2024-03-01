Тільки не коров'яче: два види молока, які можна додавати в каву під час схуднення

Збираючись схуднути, насамперед потрібно переглянути своє харчування і переконатися, що ви прибрали всі непотрібні калорії. Один із дієвих способів — замінити коров'яче молоко.

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На відміну від коров'ячого молока, альтернативні види молока зазвичай мають рослинне походження. Вони нагадують молоко, за винятком того, що складаються з рослинних білків, таких як горіхи, насіння, зерна, бобові та навіть овочі. Таке молоко — чудовий спосіб знизити кількість калорій і жирів у раціоні. Серед популярних видів рослинного молока: соєве молоко, вівсяне молоко, кокосове молоко, конопляне молоко і мигдальне молоко. Про те, яке найкраще додавати до кави, пише She Finds.

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Мигдальне молоко

Фото: Freepik

З огляду на те, що на ринку представлено так багато рослинного молока, може бути складно визначити, яке з них краще підходить для вас. Мигдальне молоко виготовляється з мигдалю і є одним із найкращих варіантів для тих, хто намагається схуднути, оскільки найчастіше це найнизькокалорійніший варіант.

"Мигдальне молоко, як правило, має найнижчу калорійність серед молока, а також серед його альтернатив", — каже дієтолог Джессі Федер. Це може "сприяти зниженню ваги" через "значне зниження калорій порівняно з іншими видами молока". Федер додає, що він рекомендує мигдальне молоко "через його м'який смак" і що його можна вживати "без великої кількості додаткових калорій і цукру".

Дієтологиня Ліза Річардс зазначає, що мигдальне молоко є "основним продуктом у більшості будинків, де немає молочних продуктів". Мигдальне молоко збагачене вітаміном D, який, за її словами, має вирішальне значення для здоров'я кісток. "Мигдальне молоко природно містить мало насичених жирів і холестерину", — зазначає дієтологиня. Однак Річардс підкреслює, що віддає перевагу несолодкому мигдальному молоку.

Обираючи молоко, важливо обирати несолодкі сорти і пам'ятати про додані інгредієнти та цукор, тому що надмірне споживання цукру може зіпсувати ваші плани зі схуднення.

Соєве молоко

Фото: Freepik

Крім мигдалевого молока, чудовим немолочним варіантом для дієтичного харчування є соєве молоко. Включення несолодкого соєвого молока у ваш раціон може дати низку переваг, особливо для людей, які прагнуть ефективно контролювати свою вагу. Дієтологиня Крутіка Нанаваті наголошує на деяких ключових моментах, що стосуються переваг несолодкого соєвого молока, зокрема на тому факті, що воно багате на білок, який сприяє насиченню.

Несолодке соєве молоко містить приблизно 7 грамів білка на чашку, що, як зазначає Нанаваті, "може допомогти впоратися з голодом, потенційно сприяючи зниженню ваги". Саме білок допомагає відчувати ситість протягом тривалішого періоду часу, знижуючи ймовірність переїдання або вживання висококалорійних продуктів. Підтримуючи відчуття ситості, соєве молоко може сприяти створенню дефіциту калорій, який необхідний для зниження ваги.

Уникайте незбираного молока

Фото: Freepik

Найгірший варіант молока для схуднення — це "знежирене незбиране молоко", — каже Федер. Незбиране молоко містить велику кількість цукру, жирів і калорій, що може негативно вплинути на рівень цукру в крові, вагу та кількість споживаних калорій.

Що стосується додавання молока в каву, Тріста Бест не рекомендує незбиране молоко тим, хто намагається схуднути. "Два інгредієнти, які використовуються для освітлення і підсолоджування кави, містять велику кількість калорій, жирів і вуглеводів та є запальними", — каже Бест. Вона зазначає, що "калорії не тільки посилюють проблеми з вагою, а й запалення, яке вони спричиняють або посилюють, також може ускладнити втрату ваги".

Зрештою, як погодилися ці експерти, перехід на немолочне молоко може допомогти вам у втраті ваги. Деякі види рослинного молока можуть бути кращими за інші, але вкрай важливо вибирати варіанти без цукру. Тому наступного разу, коли ви вирушите до супермаркету, переконайтеся, що ваше мигдальне або соєве молоко містить невелику кількість інгредієнтів і не містить доданих олій, харчових барвників і цукру.

Нагадаємо, чому, згідно з Аюрведою, не можна змішувати молоко і банани.

Раніше Фокус писав про те, що зі зростанням харчової алергії, непереносимості лактози і широко поширеною веганською дієтою, з'явилося безліч рослинних альтернатив коров'ячому молоку.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.