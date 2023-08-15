Рослинне молоко: 5 найкращих альтернатив коров'ячому молоку

Якщо ви шукаєте альтернативу "класичному" коров'ячому молоку, зверніть увагу на рослинне. Рослинне, мигдальне, кокосове — у кожного унікальний смак та особливі корисні властивості.

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Донедавна в кав'ярнях було доступне лише коров'яче молоко або, щонайбільше, це соєве молоко для приготування капучино чи лате. Але зі зростанням харчової алергії, непереносимості лактози, широко розповсюдженою веганською дієтою та споживачами, які дедалі більше зосереджуються на здоровому та збалансованому харчуванні, вже існує безліч рослинних альтернатив коров'ячому молоку. Про це пише Vogue Italia.

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"Вживання коров'ячого молока може бути проблематичним, оскільки в багатьох із нас непереносимість лактози спричиняє дискомфорт і здуття живота; і особливо воно протипоказане тим, хто страждає на запальні захворювання шкіри, такі як екзема", — каже Карен Каммінгс-Палмер, відомий дієтолог. Тож сьогодні на полицях супермаркетів ми знаходимо вівсяне, соєве, рисове, кокосове і мигдалеве молоко, а в спеціалізованих магазинах навіть молоко з конопель, проса, фундука, полби або кеш'ю. Ви розпещені широким вибором. Але яке рослинне молоко обрати? Адже справа не лише в смаку: кожен напій має поживні властивості та енергетичну цінність. Першим кроком є вибір органічного продукту без доданого цукру та консервантів, загусників, желювальних агентів і незазначених рослинних олій. Ось 5 найпопулярніших і найкорисніших рослинних альтернатив коров'ячому молоку.

Рисове молоко

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У рисовому молоці мало насичених жирів і, природно, немає глютену, тому воно ідеально підходить для людей із целіакією. Воно легко засвоюється й не містить холестерину. "Рисове молоко є чудовою альтернативою коров'ячому молоку з точки зору здоров'я. Його чудово переносять навіть надчутливі люди", — підтверджує Карен Каммінгс-Палмер.

Воно містить мінімальну кількість білка і дуже калорійне. У ньому також високий відсоток вуглеводів і, отже, цукрів. "З огляду на високий вміст крохмалю та низький профіль білка, його слід розглядати скоріше як альтернативу, аніж замінник коров'ячого молока", — каже дієтолог.

Мигдальне молоко

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Мигдальне молоко багате на мінерали, клітковину та Омега-3 і містить менше насичених жирів, ніж коров'яче молоко. "Воно особливо багате вітаміном Е, необхідним для здоров'я і краси шкіри, добре переноситься, а легкий смак робить його чудовою альтернативою коров'ячому молоку. Незважаючи на те, що профіль кальцію в ньому значно нижчий, ніж у коров'ячому молоці, швидкість засвоєння буде вищою", — додає Карен Каммінгс-Палмер.

Мигдальне молоко містить мало білка, враховуючи, що відсоток використовуваного мигдалю порівняно з водою дуже малий.

Соєве молоко

Фото: Freepik

Соєве молоко багате на білки та незамінні амінокислоти, а також містить вітаміни групи В та мінерали, такі як магній, фосфор і цинк, а тому є чудовим вибором з точки зору харчування. Включення його до свого раціону може допомогти знизити рівень "поганого" холестерину. А також у ньому вдвічі менше калорій, ніж у цілісному коров'ячому молоці, й низький глікемічний індекс.

Часто трапляється непереносимість сої, особливо серед дітей, а також важливо звертати увагу на походження та якість сої, адже вона може бути генетично модифікованою. Крім того, соя містить фітоестрогени, вплив яких досі є спірною темою.

Вівсяне молоко

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Вівсяне молоко багате на кальцій і калій, а також містить вітамін Е, фолієву кислоту та бета-глюкани, розчинні волокна, які можуть допомогти нормалізувати рівень холестерину та уповільнити всмоктування цукрів. У нього природний приємний смак, а це означає, що вам не потрібно додавати цукор або підсолоджувачі.

Якщо у вас непереносимість глютену, переконайтеся, що на пакуванні написано "без глютену": навіть якщо овес за своєю природою позбавлений цього білка, він може бути заражений під час виробництва.

Кокосове молоко

Фото: Freepik

Кокосове молоко гарне джерело вітамінів та мінералів, має протизапальні властивості. Воно має приємний смак і кремову текстуру, яка підходить для приготування лате, матча-лате та смузі.

Кокосове молоко висококалорійне і містить більше вуглеводів та насичених жирів, ніж інші види рослинного молока.

Нагадаємо, поєднання фруктів і молока може здатися привабливим, але воно може мати деякі вельми несприятливі наслідки для організму.

Раніше Фокус писав про те, що станеться з вашим організмом, якщо пити коров'яче молоко щодня

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.