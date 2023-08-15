Растительное молоко: 5 лучших альтернатив коровьему молоку

Если вы ищете альтернативу "классическому" коровьему молоку, обратите внимание на растительное. Растительное, миндальное, кокосовое – у каждого уникальный вкус и особые полезные свойства.

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До недавнего времени в кофейнях было доступно только коровье молоко или, самое большее, это соевое молоко для приготовления капучино или латте. Но с ростом пищевой аллергии, непереносимости лактозы, широко распространенной веганской диетой и потребителей, которые все больше сосредоточены на здоровом и сбалансированном питании, уже существует множество растительных альтернатив коровьему молоку. Об этом пишет Vogue Italia.

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Фото: Freepik

"Употребление коровьего молока может быть проблематичным, поскольку у многих из нас непереносимость лактозы вызывает дискомфорт и вздутие живота; и особенно оно противопоказано тем, кто страдает от воспалительных заболеваний кожи, таких как экзема", — говорит Карен Каммингс-Палмер, известный диетолог. Так что сегодня на полках супермаркетов мы находим овсяное, соевое, рисовое, кокосовое и миндальное молоко, а в специализированных магазинах даже молоко из конопли, проса, фундука, полбы или кешью. Вы избалованы широким выбором. Но какое растительное молоко выбрать? Ведь дело не только во вкусе: каждый напиток имеет питательные свойства и энергетическую ценность. Первым шагом является выбор органического продукта без добавленного сахара и консервантов, загустителей, желирующих агентов и неуказанных растительных масел. Вот 5 самых популярных и полезных растительных альтернатив коровьему молоку.

Рисовое молоко

Фото: Freepik

В рисовом молоке мало насыщенных жиров и, естественно, нет глютена, поэтому оно идеально подходит для людей с целиакией. Оно легко усваивается и не содержит холестерина. "Рисовое молоко является отличной альтернативой коровьему молоку с точки зрения здоровья. Его отлично переносят даже сверхчувствительные люди", — подтверждает Карен Каммингс-Палмер.

Оно содержит минимальное количество белка и очень калорийно. В нем также высокий процент углеводов и, следовательно, сахаров. "Учитывая высокое содержание крахмала и низкий профиль белка, его следует рассматривать скорее как альтернативу, чем заменитель коровьего молока", — говорит диетолог.

Миндальное молоко

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Миндальное молоко богато минералами, клетчаткой и Омега-3 и содержит меньше насыщенных жиров, чем коровье молоко. "Оно особенно богато витамином Е, необходимым для здоровья и красоты кожи, хорошо переносится, а легкий вкус делает его отличной альтернативой коровьему молоку. Несмотря на то, что профиль кальция в нем значительно ниже, чем в коровьем молоке, скорость усвоения будет выше", — добавляет Карен Каммингс-Палмер.

Миндальное молоко содержит мало белка, учитывая, что процент используемого миндаля по сравнению с водой очень мал.

Соевое молоко

Фото: Freepik

Соевое молоко богато белками и незаменимыми аминокислотами, а также содержит витамины группы В и минералы, такие как магний, фосфор и цинк, и поэтому является отличным выбором с точки зрения питания. Включение его в свой рацион может помочь снизить уровень "плохого" холестерина. А также в нем вдвое меньше калорий, чем в цельном коровьем молоке, и низкий гликемический индекс.

Часто встречается непереносимость сои, особенно среди детей, а также важно обращать внимание на происхождение и качество сои, ведь она может быть генетически модифицированной. Кроме того, соя содержит фитоэстрогены, влияние которых до сих пор является спорной темой.

Овсяное молоко

Фото: Freepik

Овсяное молоко богато кальцием и калием, а также содержит витамин Е, фолиевую кислоту и бета-глюканы, растворимые волокна, которые могут помочь нормализовать уровень холестерина и замедлить всасывание сахаров. У него естественный приятный вкус, а это значит, что вам не нужно добавлять сахар или подсластители.

Если у вас непереносимость глютена, убедитесь, что на упаковке написано "без глютена": даже если овес по своей природе лишен этого белка, он может быть заражен во время производства.

Кокосовое молоко

Фото: Freepik

Кокосовое молоко хороший источник витаминов и минералов, обладает противовоспалительными свойствами. Оно имеет приятный вкус и кремовую текстуру, которая подходит для приготовления латте, матча-латте и смузи.

Кокосовое молоко высококалорийно и содержит больше углеводов и насыщенных жиров, чем другие виды растительного молока.

Напомним, сочетание фруктов и молока может показаться привлекательным, но оно может иметь некоторые весьма неблагоприятные последствия для организма.

Ранее Фокус писал о том, что произойдет с вашим организмом, если пить коровье молоко каждый день

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.