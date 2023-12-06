Небезпечне поєднання. Чому, згідно з Аюрведою, не можна змішувати молоко і банани

Якщо ви любите бананові коктейлі та смузі, то маєте знати, що, згідно з Аюрведою, поєднання молока і бананів є небезпечною комбінацією.

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Аюрведа — стародавня цілісна система медицини, яка розглядає вибір харчових сполучень як вирішальний фактор підтримання балансу і гармонії в організмі. Одна з основних комбінацій, яку не радить Аюрведа, — це поєднання бананів з молоком. Чому ж суміш молока і бананів є небезпечним поєднанням, розібратися допомагає доктор Ганеш Чаудхарі, бакалавр аюрведичної медицини та хірургії. Про це пише OnlyMyHealth.

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Не пара

Фото: Freepik

"Аюрведа, що сягає корінням у давньоіндійську філософію, наголошує на балансі трьох дош — Вати, Пітти і Капхи — для досягнення оптимального здоров'я. Доші являють собою різні комбінації п'яти елементів (землі, води, вогню, повітря і простору) і керують різними фізіологічними і психологічними функціями в організмі", — каже доктор Чаудхарі.

Як саме поєднання бананів і молока порушує баланс:

Несумісність із травленням. Хоча банани відносно важкі й охолоджувальні, молоко вважається важким і зігріваючим. Поєднання цих протилежних якостей може створити дисбаланс у травному процесі, що потенційно може призвести до проблем із травленням.

Хоча банани відносно важкі й охолоджувальні, молоко вважається важким і зігріваючим. Поєднання цих протилежних якостей може створити дисбаланс у травному процесі, що потенційно може призвести до проблем із травленням. Дисбаланс дош. Поєднання банана і молока може порушити баланс дош, особливо посилюючи Пітта-дошу. Цей дисбаланс може проявлятися у вигляді розладу шлунка, здуття живота або інших дискомфортів.

Поєднання банана і молока може порушити баланс дош, особливо посилюючи Пітта-дошу. Цей дисбаланс може проявлятися у вигляді розладу шлунка, здуття живота або інших дискомфортів. Потенційне утворення токсинів. Аюрведа припускає, що поєднання бананів і молока може створити аму — концепцію, що стосується токсинів або неперетравлених харчових матеріалів. Ама вважається попередником різних проблем зі здоров'ям, і Аюрведа прагне запобігти її утворенню.

Аюрведа припускає, що поєднання бананів і молока може створити аму — концепцію, що стосується токсинів або неперетравлених харчових матеріалів. Ама вважається попередником різних проблем зі здоров'ям, і Аюрведа прагне запобігти її утворенню. Проблеми із засвоєнням поживних речовин. Суперечливівластивості бананів і молока можуть перешкоджати оптимальному засвоєнню поживних речовин з обох продуктів. Це може поставити під загрозу засвоєння необхідних вітамінів і мінералів.

Як насолодитися банановими коктейлями

Фото: Freepik

Хоча Аюрведа не рекомендує одночасне вживання бананів і молока, вона пропонує альтернативи тим, хто любить обидва ці продукти", — каже доктор Чаудхарі. Він перерахував:

Роздільне вживання. Аюрведа пропонує вживати банани і молоко в різний час дня, щоб уникнути потенційного конфлікту пыд час травлення. Розведення в часі цих двох продуктів дає змогу організму перетравлювати їх ефективніше.

Аюрведа пропонує вживати банани і молоко в різний час дня, щоб уникнути потенційного конфлікту пыд час травлення. Розведення в часі цих двох продуктів дає змогу організму перетравлювати їх ефективніше. Альтернативні комбінації. Аюрведа пропонує альтернативні способи вживання банана і молока. Наприклад, додавання в банановий молочний коктейль таких спецій, як кардамон або мускатний горіх, може допомогти збалансувати травний ефект.

Аюрведа пропонує альтернативні способи вживання банана і молока. Наприклад, додавання в банановий молочний коктейль таких спецій, як кардамон або мускатний горіх, може допомогти збалансувати травний ефект. Враховуйте індивідуальну конституцію. Аюрведа визнає, що індивідуальна конституція, відома як Пракріті, відіграє важливу роль у визначенні дієтичних рекомендацій. Під час вибору дієти слід враховувати такі чинники, як вік, сила травлення та загальний стан здоров'я.

"Хоча Аюрведа дає цінну інформацію про поєднання продуктів харчування, важливо розуміти, що індивідуальні реакції на їжу можуть відрізнятися. Сучасні точки зору на харчування визнають поживну користь як банана, так і молока. Багато людей насолоджуються цією комбінацією, не відчуваючи при цьому проблем із травленням", — сказав доктор Чаудхарі.

Обережний підхід Аюрведи до поєднання банана і молока відображає складну мережу чинників, що розглядаються в традиційній медицині. Експериментуючи з альтернативними комбінаціями і звертаючи увагу на особисті реакції, можна знайти баланс. Зрештою, шлях до здоров'я — це постійний процес, який містить у собі як давню мудрість, так і сучасний підхід.

Нагадаємо, експерти назвали 3 причини, чому банани потрібно мити перед тим, як чистити.

Раніше Фокус писав про те, що не всі люблять зелені банани через їхній своєрідний смак, але вони мають багатий поживний профіль і властивості, які можуть допомогти вам схуднути.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.