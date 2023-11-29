Зелені чи жовті. Які банани допоможуть поліпшити метаболізм та схуднути

Не всі люблять зелені банани через їхній своєрідний смак, але вони мають багатий поживний профіль і властивості, які можуть допомогти вам схуднути.

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Зелені банани часто не беруть до уваги, віддаючи перевагу стиглим жовтим бананам, але вони мають унікальний набір переваг, які можуть сприяти здоровішому обміну речовин і навіть допомагати в боротьбі із зайвими кілограмами. Перед вами п'ять переваг зелених бананів. Про це пише OnlyMyHealth.

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Містять резистентний крохмаль

Фото: Pexels

Згідно з дослідженням, опублікованим у Міжнародному журналі біологічних макромолекул (IJBM), зелені банани багаті на резистентний крохмаль — тип харчових волокон, що перешкоджає перетравленню в тонкому кишківнику. Замість цього він досягає товстої кишки, де стає цінним джерелом їжі для корисних кишкових бактерій. Цей процес не тільки сприяє здоровішому мікробіому кишківника, а й допомагає посилити відчуття ситості, що допоможе ефективніше керувати вагою.

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Підвищують енергію без стрибка цукру

На відміну від стиглих бананів із високим вмістом цукру, зелені банани забезпечують більш тривале вивільнення енергії через нижчий вміст цукру. Дослідження, опубліковане в Plos One, засвідчило, що рівні фруктози, глюкози та загального цукру значно збільшуються при переході від незрілих до стиглих бананів.

Це може бути особливо корисно для тих, хто хоче стабілізувати рівень цукру в крові й уникнути енергетичних збоїв, пов'язаних із продуктами з високим вмістом цукру. Стабільне постачання енергії допоможе підтримувати активний спосіб життя і підвищувати ефективність тренувань, що ще більше сприяє зниженню ваги.

Прискорюють метаболізм

Фото: Pixabay

Дослідження IJBM показало, як резистентний крохмаль у зелених бананах збільшує окислення жирів, що означає здатність організму спалювати жир для отримання енергії. Цей метаболічний імпульс може сприяти зниженню ваги завдяки ефективнішому використанню накопиченого жиру, особливо в поєднанні з регулярною фізичною активністю.

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Дуже поживні

Зелені банани є не тільки хорошим джерелом резистентного крохмалю, а й містять безліч необхідних вітамінів і мінералів, зокрема вітамін С, калій і вітамін B6, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі MDPI Nutrients. Ці поживні речовини відіграють вирішальну роль у підтримці загального стану здоров'я і можуть підтримувати метаболічні процеси в організмі.

Універсальний продукт

Фото: Pixabay

Зелені банани можна вживати по-різному: просто змішувати в смузі чи коктейлях або додавати в пікантні страви. Експериментуючи з різними рецептами, ви зможете скористатися перевагами зелених бананів і урізноманітнити свої страви.

Хоча зелені банани, можливо, не є найкращим вибором для тих, хто звик до солодощів стиглих бананів, їхній унікальний поживний профіль і властивості, що прискорюють обмін речовин, роблять їх гідним доповненням до дієти, орієнтованої на втрату ваги. Скориставшись силою резистентного крохмалю і включивши у свій раціон зелені банани, ви зможете відкрити для себе природний і смачний спосіб підтримати метаболізм і досягти своїх цілей зі зниження ваги.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.