Води недостатньо! Дієтологиня розповіла, як правильно мити овочі, фрукти та зелень

Ринки та супермаркети майорять яскравими фарбами — овочі, фрукти, ягоди, зелень! Так і хочеться скуштувати персик або з'їсти стаканчик малини, не відходячи від прилавка. Сертифікована дієтологиня-нутриціологиня Анна Безик розповіла, чому так робити не можна, і як обробити продукти, перед тим як їсти.

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Найнебезпечніший період для ШКТ — літо й осінь — час сезонних овочів, фруктів, ягід та зелені. Щоб убезпечити себе, важливо ознайомиться з методами безпечного споживання ягід та фруктів, а головне — методами їхньої обробки. Багато свіжих овочів і фруктів, постійне перебування на вулиці, відпочинок біля водойм.... Здавалося б, усе це дуже корисно для здоров'я, але тільки в тому разі, якщо дотримуватися правил обробки та миття овочів і фруктів. Дієтологиня-нутриціологиня Анна Безик розповіла, як правильно мити продукти, щоб уберегти себе від проблем зі здоров'ям.

Чому потрібно мити овочі та фрукти?

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"Недомиті ягоди, фрукти, овочі є вкрай небезпечними для організму людини. У сучасному світі хімією обробляється вся продукція — і органічна, і не органічна. Гербіциди, пестициди і фунгіциди є поширеними джерелами багатьох токсичних важких металів, від ртуті до свинцю, міді, кадмію, барію, нікелю та миш'яку. Основне завдання цих речовин — зберегти врожай, щоб його можна було транспортувати та продати. Саме тому важливо мити всі продукти (навіть органік) зі спеціальним засобом", — радить Анна Безик.

Пестициди безпосередньо впливають на виникнення захворювань, Вони руйнують здоров'я, пригнічують імунну систему, перевантажують печінку. Своєю чергою, порушений детокс провокує проблеми зі шлунково-кишковим трактом: аутоімунні захворювання, новоутворення, екземи, псоріаз, вітиліго, дерматити.

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"На жаль, прибрати хімію содою і сіллю до кінця неможливо. Крім того, у гіперчутливих людей може бути сильна реакція на соду. Токсини "люблять" жири, і щоб змити їх з поверхні продукту, потрібен засіб на жирній основі на кшталт мила для рук (без ароматизаторів і парфумів). Важливо мити не лише фрукти, ягоди, овочі. Обробляється, на жаль, вся продукція, яка потрапляє на полиці супермаркетів, а отже, і мити бажано все: горіхи, крупи, бобові", — наголошує дієтолог.

Ви можете придбати спеціальні засоби для очищення овочів, фруктів і ягід, без ароматизаторів. У продажу є еко засоби з натуральним складом. Такі засоби доволі економічні і їх вистачає надовго.

Як правильно мити ягоди, фрукти, овочі, зелень

Існують методи вимочування, які допоможуть, як мінімум, скоротити кількість небажаних токсинів:

"Спочатку я рекомендую все ж обробити овочі, фрукти, ягоди та зелень спеціальним засобом. Важливо, щоб цей засіб не містив ароматизаторів (fragrance), оскільки за цим інгредієнтом ховаються важкі метали". — каже сертифікована дієтологиня.

Після обробки продуктів спеціальними засобами, овочі, фрукти та зелень потрібно замочити. Анна Безик радить для замочування використовувати натуральні складники, які є завжди під рукою.

Лимонний сік + сода. У склянці води змішайте ложку соди і ложку лимонного соку. Вимочуйте овочі та фрукти 1-4 години.

"Не раджу використовувати звичайну соду з магазинів, вона містить домішки алюмінію", — каже дієтолог.иня

Яблучний оцет. Розведіть 1 ст. л яблучного оцту на 1 літр води.

Розведіть 1 ст. л яблучного оцту на 1 літр води. Сіль . На 1 л води додайте 4 ст. л звичайної солі.

. На 1 л води додайте 4 ст. л звичайної солі. Перекис водню. З його допомогою ви не тільки очистите плоди, а й знезаразите їх. Приготувати засіб просто: на ємність із водою — 1 ст. л препарату.

За можливості намагайтеся зрізати шкірку з овочів та фруктів, також очистити продукти допомагає бланшування (обдати окропом), але такий метод підійде не для всіх фруктів і тим паче для ягід.

Якщо ягоди та фрукти домашні?

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"Якщо ягоди і фрукти ви виростили на власному городі, то в даному випадку, обробки менше, але бруду більше, і є ризик, що деякі патогенні організми не змиються водою і потраплять в наш організм", — каже Анна Безик.

Паразити потрапляють на рослини через воду, якою поливають грядки, і через ґрунт, де їх також чимало. Лямблії, аскариди, трихоцефальоз — нерідко трапляються на овочах, фруктах, зелені, спричиняючи порушення в роботі шлунково-кишкового тракту, ферментну недостатність, дискенізію жовчних шляхів, свербіж шкіри, алергію, синдром хронічної інтоксикації, вторинну імунну недостатність та інші проблеми зі здоров'ям.

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"Паразити не люблять луги (вони руйнують оболонку паразита), — каже Анна, — Тому оцет і лимонна кислота не найкращий варіант для миття овочів, фруктів і зелені, оскільки це кислоти".

Для обробки городніх овочів дієтолог радить вибирати соду або ефірну олію бергамота (1/4-1/3 чайної ложки солі + 1 крапля олії бергамота). Сіль з олією перемістіть у чашку з плодами, додайте воду і залиште плоди у воді з розчином на 5-10 хвилин. Великі щільні плоди можна залишити в розчині на 15-20 хвилин. Потім сполосніть рослини водою.

"Капати у воду олії не можна, вони у воді не розчиняються і плаватимуть на поверхні, тому ми використовуємо емульгатор — сіль", — зазначає Анна Безик.

Корисні поради від дієтолога

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Салат і зелень спочатку слід ретельно перебрати, прибрати гнилі та пожовклі гілочки, а потім вибрати зручний метод замочування.

Ягоди, навіть якщо вони домашні, теж варто перебрати, прибрати гнилі (бо пліснява — це мікотоксини, і це отрута). Не варто їсти підгнилі фрукти, овочі або ягоди.

Овочі з городу ретельно обробіть щіткою від землі, промийте під проточною водою, а потім оберіть метод вимочування.

Перед очищенням капусти зніміть з неї верхнє листя, оскільки воно здатне накопичувати в собі нітрати, Цвітну капусту, броколі одразу розділіть на суцвіття, так буде простіше і зручніше її мити.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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