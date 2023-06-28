Воды недостаточно! Диетолог рассказала, как правильно мыть овощи, фрукты и зелень

Рынки и супермаркеты пестрят яркими красками – овощи, фрукты, ягоды, зелень! Так и хочется попробовать персик или съесть стаканчик малины, не отходя от прилавка. Сертифицированный диетолог-нутрициолог Анна Безык рассказала, почему так делать нельзя, и как обработать продукты, перед тем как есть.

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Самый опасный период для ЖКТ – лето и осень – время сезонных овощей, фруктов, ягод и зелени. Чтобы обезопасить себя, важно ознакомится с методами безопасного потребления ягод и фруктов, а главное – методами их обработки. Изобилие свежих овощей и фруктов, постоянное пребывание на улице, отдых возле водоемов…. Казалось бы, все это очень полезно для здоровья, но только в том случае, если соблюдать правила обработки и мытья овощей и фруктов. Диетолог-нутрициолог Анна Безык рассказала, как правильно мыть продукты, чтобы уберечь себя от проблем со здоровьем.

Почему нужно мыть овощи и фрукты?

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"Недомытые ягоды, фрукты, овощи являются крайне опасными для организма человека. В современном мире химией обрабатывается вся продукция – и органическая, и не органическая. Гербициды, пестициды и фунгициды являются распространенными источниками многих токсичных тяжелых металлов, от ртути до свинца, меди, кадмия, бария, никеля и мышьяка. Основная задача этих веществ — сохранить урожай, чтобы транспортировать и продать его. Именно поэтому важно мыть все продукты (даже органик) со специальным средством" — советует Анна Безык.

Пестициды напрямую влияют на возникновение заболеваний, Они разрушают здоровье, угнетают иммунную систему, перегружают печень. В свою очередь, нарушенный детокс провоцирует проблемы с ЖКТ: аутоиммунные заболевания, новообразования, экземы, псориаз, витилиго, дерматиты.

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"Увы, убрать химию содой и солью до конца невозможно. Кроме того, у гиперчувствительных людей может быть сильная реакция на соду. Токсины "любят" жиры, и чтобы смыть их с поверхности продукта, нужно средство на жирной основе по типу мыла для рук (без ароматизаторов и парфюмов)И важно мыть не только фрукты, ягоды, овощи. Обрабатывается, увы, вся продукция, которая попадает на полки супермаркетов, а значит и мыть желательно все: орехи, крупы, бобовые" — подчеркивает диетолог.

Вы можете приобрести специальные средства для очищения овощей, фруктов и ягод, без ароматизаторов и отдушек. В продаже есть натуральные средства с натуральным составом. Такие средства довольно экономичны и их хватит надолго.

Как правильно мыть ягоды, фрукты, овощи, зелень

Существуют методы вымачивания, которые помогут, как минимум сократить количество нежелательных токсинов:

"Изначально я рекомендую все же обработать овощи, фрукты, ягоды и зелень специальным средством. Важно, чтобы это средство не содержало отдушек (fragrance), поскольку за этим ингредиентом скрываются тяжелые металлы". – говорит сертифицированный диетолог.

После обработки продуктов специальными средствами, овощи, фрукты и зелень нужно замочить Анна Безык советует для замачивания использовать натуральные составляющие, которые есть всегда под рукой.

Лимонный сок + сода. В стакане воды смешайте ложку соды и ложку лимонного сока. Вымачивайте овощи и фрукты 1-4 часа.

"Не советую использовать обычную соду из магазинов, она содержи примеси алюминия" — говорит диетолог.

Яблочный уксус. Разведите 1 ст. л яблочного уксуса на 1 литр воды.

Соль. На 1 л воды — 4 ст. л обычной соли.

На 1 л воды — 4 ст. л обычной соли. Перекись водорода. С его помощью вы не только очистите плоды, но и обеззаразите. Приготовить средство просто: на емкость с водой — 1 ст. л препарата.

По возможности старайтесь срезать кожуру с овощей и фруктов, также очистить продукты помогает бланширование (обдать кипятком), но такой метод подойдет не для всех фруктов и тем более для ягод.

Если ягоды и фрукты домашние?

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"Если ягоды и фрукты вы вырастили на собственном огороде, то в данном случае, обработки меньше, но грязи больше, и есть риск, что некоторые патогенные организмы не смоются водой и соответственно попадут в наш организм" – говорит Анна Безык.

Паразиты попадают на растения через воду, которой поливают грядки, и через почву, где также немало паразитов. Лямблии, аскариды, трихоцефалез — не редко встречаются на овощах, фруктах, зелени, вызывая нарушения в работе ЖКТ, ферментную недостаточность, дискенизию желчных путей, кожный зуд, аллергию, синдром хронической интоксикации, вторичную иммунную недостаточность и другие проблемы со здоровьем.

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"Паразиты не любят щелочи (они разрушают оболочку паразита), — говорит Анна, — Поэтому, уксус и лимонная кислота не лучший вариант для мытья овощей, фруктов и зелени, поскольку это кислоты".

Для обработки огородных овощей, диетолог советует, выбирать соду либо эфирное масло бергамота (1/4-1/3 чайной ложки соли + 1 капля масла бергамота). Соль с маслом переместите в чашку с плодами, добавьте воду и оставьте плоды в воде с раствором на 5-10 минут. Крупные плотные плоды можно оставить в растворе на 15-20 минут. Затем сполосните растения водой.

"Капать в воду масла нельзя, они в воде не растворяется и будут плавать на поверхности, поэтому мы используем эмульгатор – соль" — отмечает Анна Безык.

Полезные советы от диетолога

Фото: Jacqueline Рowell/Pexels

Салат и зелень сначала следует тщательно перебрать, убрать гнилые и пожелтевшие веточки, а затем выбрать удобный метод замачивания.

Ягоды, даже если они домашние, тоже стоит перебрать, убрать гнилые (так как плесень это микотоксины и это яд). Не стоит есть подгнившие фрукты, овощи, ягоды.

Овощи с огорода, хорошенько обработайте щеткой от земли, промойте под проточной водой и также выберите метод вымачивания

Перед очисткой капусты снимите с нее верхние листья, так как они способны накапливать в себе нитраты, Цветную капусту, брокколи сразу разделите на соцветия, так будет проще и удобнее ее мыть.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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