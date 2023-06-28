Диво-фрукт! 9 причин негайно купити персики

Терміново з'їжте цей соковитий плід, щоб прискорити втрату ваги, поліпшити стан шкіри та вивести токсини з організму.

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Персики по-науковому називаються "Prunus persica" і родом з північно-західного Китаю. Користь персиків складно переоцінити: вони покращують здоров'я шкіри, підвищують імунітет та покращують зір. І це ще не все, у персиків є маса корисних властивостей, які доведуть вам, що це фрукт номер один цього літа. Про це пише Stylecraze.

Крім того, що персики гарні, ароматні та смачні, вони мають вражаючий набір поживних речовин для підтримки нашого здоров'я, включно з вітамінами, мінералами, антиоксидантами та біофлавоноїдами.

Персики багаті на антиоксиданти

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Згідно з бразильським дослідженням, персики — чудове джерело антиоксидантів, вони містять хлорогенову кислоту — потужний антиоксидант, який корисний для здоров'я.

Персики також багаті й іншими антиоксидантами, такими як лютеїн, зеаксантин і бета-криптоксантин, які відіграють важливу роль у здоровому старінні та профілактиці різних захворювань.

Допомагають боротися із зайвою вагою

Персики є чудовим джерелом клітковини, а вона, як відомо, сприяє насиченню та зниженню ваги. В американському дослідженні йдеться, що додавання до раціону фруктових харчових волокон може стати важливим кроком у стримуванні епідемії ожиріння. Насправді, споживання 30 грамів клітковини на день, може сприяти зниженню ваги. Це також допомагає впоратися з такими небажаними явищами, як високий рівень холестерину, артеріальний тиск та рівень цукру в крові.

Допомагають у профілактиці онкозахворювань

В одному американському дослідженні йдеться про те, що поліфеноли, які містяться в персиках, можуть стримувати розмноження клітин раку молочної залози. Те ж саме спостерігалося з раковими клітинами товстої кишки людини.

Персики також містять іншу сполуку, звану кавовою кислотою, яка, згідно зі шведським дослідженням, також забезпечує захист від раку молочної залози та товстої кишки. І в ще одному дослідженні виявлено, що сполуки персика контролювали не тільки ріст клітин раку молочної залози, а й вторинний ріст у легенях. Двома основними компонентами, відповідальними за цю протиракову властивість персиків, є хлорогенова та неохлорогенова кислоти, які допомагають вбивати ракові клітини, не зачіпаючи здорові.

Персики корисні для шкіри

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Персики багаті на вітамін А, який сприяє здоров'ю шкіри. Вітамін С у персиках також допомагає в цьому відношенні. Це чудовий антиоксидант, який зменшує зморшки, поліпшує текстуру шкіри та захищає її від сонця і забруднення.

Згідно з французьким дослідженням, вітамін С також лікує фотопошкоджену шкіру та запобігає старінню шкіри, спричиненому сонцем. Вітамін також може коригувати серйозні структурні зміни шкіри, що виникають внаслідок процесу старіння.

Ідеальний фрукт для вашого серця

Персики містять унікальну комбінацію біоактивних сполук, що знижують ризик серцево-судинних захворювань. Згідно з дослідженням, заміна солодких напоїв свіжим персиковим соком, багатим на поліфеноли, може допомогти знизити фактори ризику серцево-судинних захворювань. Клітковина, вітамін С і калій у персиках також підтримують здоров'я серця.

Персики багаті поліфенолами, основними джерелами антиоксидантів і вітаміну С, які допомагають запобігти окислювальному стресу і поліпшити здоров'я серця.

Персики також є одним із важливих компонентів широко відомої дієти DASH, спрямованої на зниження гіпертонії.

Сприяють травленню

Фото: Mariam Antadze/Pexels

Харчові волокна в персиках допомагають регулювати та покращувати травлення. І крім того, що цей фрукт корисний для травлення, він також діє як сечогінний засіб — допомагає очистити ваші нирки й сечовий міхур.

Персики захищають ваші очі

Наявність антиоксидантних фітонутрієнтів, таких, як лютеїн і зеаксантин, робить фрукт ідеальним для здоров'я очей. В іншому дослідженні йдеться про те, що ці два фітонутрієнти захищають очі від потенційного пошкодження, спричиненого потраплянням світла на сітківку. Також було виявлено, що лютеїн знижує ризик розвитку поширених вікових захворювань очей.

Лютеїн та зеаксантин відіграють важливу роль у захисті жовтої плями (макули), в кінцевому підсумку запобігаючи виникненню вікової дегенерації жовтої плями.

Мають детокс-ефект

Згідно зі звітом, опублікованим Міннесотським університетом, персики містять вітаміни А, С і Е, а також селен, які діють як антиоксиданти та сприяють детоксикації.

Мають омолоджувальні властивості

Одна з найкращих косметичних властивостей персиків — вони містять корисні для здоров'я флавоноїди, які допомагають уповільнити старіння. Південнокорейське дослідження також порівнює споживання вітаміну С, яким багаті персики, з омолоджувальними ефектами.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.

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