Зеленые или желтые. Какие бананы помогут улучшить метаболизм и похудеть

Не все любят зеленые бананы из-за их своеобразного вкуса, но они обладают богатым питательным профилем и свойствами, которые могут помочь вам похудеть.

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Зеленые бананы часто упускают из виду, отдавая предпочтение спелым желтым бананам, но они обладают уникальным набором преимуществ, которые могут способствовать более здоровому обмену веществ и даже помогать в борьбе с лишними килограммами. Перед вами пять преимуществ зеленых бананов. Об этом пишет OnlyMyHealth.

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Содержат резистентный крахмал

Фото: Pexels

Согласно исследованию, опубликованному в Международном журнале биологических макромолекул (IJBM), зеленые бананы богаты резистентным крахмалом — типом пищевых волокон, который препятствует перевариванию в тонком кишечнике. Вместо этого он достигает толстой кишки, где становится ценным источником пищи для полезных кишечных бактерий. Этот процесс не только способствует более здоровому микробиому кишечника, но также помогает усилить ощущение сытости, что поможет эффективнее управлять весом.

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Повышают энергию без скачка сахара

В отличие от спелых бананов с высоким содержанием сахара, зеленые бананы обеспечивают более продолжительное высвобождение энергии из-за более низкого содержания сахара. Исследование, опубликованное в Plos One, показало, что уровни фруктозы, глюкозы и общего сахара значительно увеличиваются при переходе от незрелых к спелым бананам.

Это может быть особенно полезно для тех, кто хочет стабилизировать уровень сахара в крови и избежать энергетических сбоев, связанных с продуктами с высоким содержанием сахара. Стабильное снабжение энергией поможет поддерживать активный образ жизни и повышать эффективность тренировок, что еще больше способствует снижению веса.

Ускоряют метаболизм

Фото: Pixabay

Исследование IJBM показало, как резистентный крахмал в зеленых бананах увеличивает окисление жиров, что означает способность организма сжигать жир для получения энергии. Этот метаболический импульс может способствовать снижению веса за счет более эффективного использования накопленного жира, особенно в сочетании с регулярной физической активностью.

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Очень питательны

Зеленые бананы являются не только хорошим источником резистентного крахмала, но и содержат множество необходимых витаминов и минералов, включая витамин С, калий и витамин B6, говорится в исследовании, опубликованном в журнале MDPI Nutrients. Эти питательные вещества играют решающую роль в поддержании общего состояния здоровья и могут поддерживать метаболические процессы в организме.

Универсальный продукт

Фото: Pixabay

Зеленые бананы можно употреблять по-разному: просто смешивать в смузи или коктейлях или добавлять в пикантные блюда. Экспериментируя с различными рецептами, вы сможете воспользоваться преимуществами зеленых бананов и разнообразить свои блюда.

Хотя зеленые бананы, возможно, не являются лучшим выбором для тех, кто привык к сладости спелых бананов, их уникальный питательный профиль и свойства, ускоряющие обмен веществ, делают их достойным дополнением к диете, ориентированной на потерю веса. Воспользовавшись силой резистентного крахмала и включив в свой рацион зеленые бананы, вы сможете открыть для себя естественный и вкусный способ поддержать метаболизм и достичь своих целей по снижению веса.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.