Експерти назвали 3 причини, чому банани потрібно мити перед тим, як чистити

Усі знають, що перед тим, як з'їсти виноград або яблуко, їх потрібно помити, бо ви вживаєте ці фрукти та ягоди разом зі шкіркою. А як бути з фруктами, шкірку яких ви не їсте?

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Експерти зазначають, що фрукти з товстою шкіркою, які потрібно очищати перед їжею, наприклад, банани й авокадо, теж слід мити. "Продукти зі шкіркою слід мити чистою проточною водою, навіть якщо ви плануєте цю шкірку викинути", — розповіла Таміка Сімс, старша директорка з комунікацій у галузі харчових технологій Міжнародної ради з харчової інформації. "Це найкраща практика безпечного поводження з харчовими продуктами, що дає змогу звести до мінімуму передачу бруду або мікробів, які можуть перебувати на шкірці та на фруктах усередині". Про це пише HuffPost.

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Бруд може бути видно на шкірці, але пестициди, що залишилися, або мікроби, такі як сальмонела або кампілобактеріоз, що викликають хвороби харчового походження, не обов'язково буде видно. Сімс радить мити всі продукти перед вживанням — навіть органічні сорти і продукти, які потрібно попередньо очистити.

Навіщо мити банани?

Фото: Freepik

Бананова шкірка, шкірка авокадо та інші продукти з товстою поверхнею так само сприйнятливі до появи бактерій, як і м'якші фрукти та овочі з ніжною шкіркою, зазначає експерт з безпеки харчових продуктів Тревор Крейг.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США справді виявило лістерію і сальмонелу на зовнішній поверхні авокадо.

Через більш товсту шкірку бактеріям і бруду складніше проникнути в м'якоть, що подовжує термін зберігання. Але Крейг каже, що коли ви розрізаєте авокадо або банан, ніж може проштовхнути все, що перебуває на шкірі, на їстівну м'якоть, спричиняючи перехресне забруднення.

Фото: Freepik

За його словами, миття продуктів знижує ймовірність такого забруднення. "Це не ідеальний процес, і він, звісно, не робить вашу їжу стерильною, але ви можете знизити ризик".

Промивання може видалити пісок, шкідників, пестициди або гербіциди, а також восковий наліт, зазначив Крейг.

Провідний шеф-кухар та викладач кулінарного мистецтва в Інституті кулінарної освіти Джошуа Рєзнік розповів, що він миє всі продукти, які нарізає, навіть те, що очищає, як-от моркву чи цибулю.

"Зрештою, ви не знаєте, через що пройшов ваш продукт", — сказав він. "Навіть якби його просто витягли з бруду, поклали в ящик і відвезли на фермерський ринок, цей продукт міг би вступити в контакт з усіма типами бруду або забруднюючих речовин під час поїздки".

Як правильно мити продукти

Фото: Freepik

За словами Сімса, чиста проточна вода — це все, що вам потрібно для миття будь-яких продуктів. Не потрібно використовувати спеціальний засіб, мило або мийний засіб, додав Крейг. Центри з контролю і профілактики захворювань також попереджають, що не можна використовувати відбілювачі або дезінфікуючі засоби для обробки продуктів.

"Якщо ви дійсно хочете це зробити, ви можете використовувати розбавлений розчин оцту, що складається з однієї частини оцту і чотирьох частин чистої води, для обприскування їжі", — сказав Крейг. "Це допоможе вбити деякі бактерії і не залишить неприємний присмак або можливі небезпечні хімічні речовини у вашій їжі".

Якщо ви помітили видимий бруд на продуктах, наприклад на картоплі, Резнік рекомендує використовувати паперовий рушник, щоб добре витерти його.

"Ви також можете використовувати щітку для фруктів і овочів із товстою шкіркою, щоб почистити глибше, просто очистіть щітку після використання", — каже Крейг. "Але перш ніж мити фрукти та овочі, обов'язково спочатку вимийте раковину і руки", — сказав Крейг.

Як ще обробити продукти з товстою шкіркою

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Крім миття продуктів із товстою шкіркою (і всіх інших типів), є ще кілька речей, які допоможуть гарантувати їхню безпеку під час вживання.

Зберігайте фрукти та овочі окремо від сирого м'яса, птиці та морепродуктів. "Це означає, що кухонне приладдя, яке використовується при приготуванні продуктів та компонентів тваринного білка у ваших стравах, як-от обробні дошки та ножі, також слід використовувати окремо", — каже Сімс.

Охолодіть або заморозьте фрукти та овочі в закритих контейнерах протягом двох годин після нарізання, очищення або приготування.

"Просто завжди тримайте свій посуд, кухонні робочі місця і руки в чистоті, щоб нічого не забруднювати", — наголосив Крейг. І про всяк випадок мийте всі продукти.

Нагадаємо, дієтологиня розповіла, як правильно мити овочі, фрукти та зелень.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.