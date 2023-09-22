Максимум користі. Дієтологи назвали найкращий час, коли можна їсти фрукти

Дві порції різних фруктів — мінімальна добова норма у вашому раціоні. Але, виявляється, від часу вживання фруктів залежить і користь для вашого здоров'я.

Related video

Ми знаємо, що фрукти багаті на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, і регулярне їх вживання може зміцнити імунітет та зробити нас здоровішими. Вони можуть стати смачним доповненням до щоденного раціону, але коли ж найкраще їсти фрукти, щоб отримати максимум користі. Про це пише Onlymyhealth.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Експерти радять їсти фрукти різного кольору, оскільки кожен відтінок містить безліч корисних для здоров'я компонентів. Фрукти багаті важливими вітамінами і мінералами, вони допомагають знизити ризик серцево-судинних захворювань, контролювати кров'яний тиск та захищати від ракових клітин.

Що їсти вранці?

За словами доктора Нідхі Соуні з Nutri Advice, вранці ви можете їсти банан, манго, кавун, авокадо, ананас та яблуко. Багато дієтологів вважають, що вживання фруктів вранці — чудовий вибір і ось чому.

Підвищення гідратації: такі фрукти, як кавун і апельсини, містять велику кількість води, що допомагає почати день із гідратації.

Натуральні цукри. Фрукти містять натуральні цукри, які можуть забезпечити швидкий заряд енергії та запустити метаболізм вранці.

Клітковина: клітковина у фруктах сприяє травленню і допомагає вам відчувати ситість, що може бути особливо корисно, якщо ви намагаєтеся контролювати свою вагу.

Вітаміни та мінерали. Ранкове вживання гарантує, що ваш організм отримає дозу необхідних вітамінів та мінералів на ранньому етапі, задаючи здоровий тон на весь день.

Фрукти на перекус

Фото: Freepik

Крім сніданку, фрукти стануть чудовим перекусом. "Діабетику слід вживати фрукти за 1-2 години до та після їди. Немає жодних наукових доказів того, що вживання фруктів вранці — оптимальний час. Фрукти підвищують рівень цукру в крові незалежно від часу доби, оскільки глюкоза засвоюється організмом", — сказав доктор Соні.

Ситість. Клітковина у фруктах допомагає вам почуватися ситим, зменшуючи спокусу перекусити менш корисними для здоров'я продуктами.

Стабільна енергія. Фрукти забезпечують стабільне вивільнення енергії завдяки натуральним цукрам, що містяться в них, що може допомогти запобігти падінню енергії.

Засвоєння поживних речовин. Вживання фруктів між прийомами їжі може поліпшити засвоєння поживних речовин з інших продуктів.

Фото: Pixabay

Хоча фрукти часто рекомендується вживати вранці та як перекус, слід пам'ятати про деякі запобіжні заходи:

деякі люди можуть відчувати дискомфорт у травленні під час вживання фруктів вранці. Якщо ви один із них, ви можете вибрати інший час.

фрукти — це лише один із компонентів збалансованої дієти. Обов'язково включіть у свій раціон різноманітні продукти, щоб задовольнити всі ваші потреби в харчуванні.

фруктові соки можуть містити багато цукру і не містити клітковини, яка є в цільних фруктах. Найкраще вживати цільні фрукти, коли це можливо.

Зрештою, найкращий час для вживання фруктів залежить від ваших особистих уподобань та способу життя. Найголовніше, щоб ви регулярно включали їх у свій раціон.

Ранкове вживання фруктів і перекуси часто рекомендуються через їхні різні переваги, але найголовніше — регулярно їсти фрукти, щоб отримати усі переваги їхньої поживної цінності. Прислухайтеся до свого тіла та вибирайте найбільш підходящий для вас час, роблячи фрукти чудовою і поживною частиною вашого повсякденного життя.

Нагадаємо, скільки фруктів і ягід можна їсти на день без шкоди для фігури.

Раніше Фокус писав про те, що є низькокалорійні фрукти, які завдяки великому вмісту клітковини, допомагають худнути.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.