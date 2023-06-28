Фруктова дієта. Топ 7 фруктів, які допоможуть швидко схуднути

Зазвичай через високий вміст цукру у фруктах, їх вживання під час дієти радять обмежувати. Але є й низькокалорійні фрукти, які завдяки великому вмісту клітковини, навпаки, допомагають схуднути.

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Дієтологи кажуть, що натуральні цільні продукти за помірного вживання не тільки допомагають почуватися активними і ситими, а й допомагають підтримувати оптимальну вагу без суворих дієт та вправ. Всі фрукти містять цукор у різній кількості, але вони також багаті на клітковину та мікроелементи. Отже, які фрукти допоможуть нам бути у формі та мати відмінне самопочуття? Про це пише Lifestyle Asia.

Фрукти з великим вмістом води і клітковини змушують нас почуватися ситими, крім того, вони багаті антиоксидантами, вітамінами та іншими поживними речовинами, які пригнічують бажання з'їсти нездорову їжу. Таким чином, споживання калорій може бути знижено без шкоди для харчування.

Яблука

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Хоча цей фрукт можна не брати до уваги, він очолює цей список, як харчова добавка до дієти. Скромний фрукт, за даними Healthline, містить близько 5,4 грама клітковини і всього 116 калорій на великий фрукт. Згідно з дослідженням, проведеним Національною медичною бібліотекою США 2008 року, для опитування було обрано 49 жінок з однаковим індексом маси тіла (ІМТ). Одна група їла на день три яблука, інша — інші фрукти або продукти з аналогічним складом клітковини. У тих, хто їв яблука, спостерігалося значне зниження ваги і підвищення рівня енергії.

Ягоди

Фото: Pixabay

Ягоди, особливо полуниця, містять менше ніж 50 калорій на чашку, але задовольняють близько 99% рекомендованої добової потреби у вітаміні С і близько 26% у марганці, згідно з Healthline.

Споживання цих ягід було пов'язане зі зниженням рівня холестерину, запалення та артеріального тиску. Дієтологи рекомендують замінювати льодяники з цукром ягодами (замороженими або будь-якими іншими), щоб знизити потяг до їжі та схуднути.

Ківі

Постійне вживання декількох ківі протягом трьох місяців може призвести до втрати кількох сантиметрів в талії. Дослідження, схвалене Південним комітетом США з етики здоров'я та інвалідності, що вивчало випадкову групу людей, які страждають на предіабет, вказує на те ж саме.

Низькокалорійний (усього 44 грами на фрукт), він містить близько 2,3 грама клітковини і сприяє задоволенню близько 71% добової потреби у вітаміні С.

Авокадо

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Авокадо спочатку вважався калорійною бомбою серед усіх фруктів, але з часом набув великої популярності в індустрії схуднення як замінник жирних спредів і вершкового масла. Незважаючи на те, що він містить 161 калорію на половину фрукта, його можна додати в раціон як здорове джерело рослинних жирів, фолієвої кислоти та вітаміну К.

Кавун

Літній незамінний фрукт — джерело вітамінів А і С, бета-каротину, лікопіну, калію і магнію. Кавун містить рівні частини антиоксидантів та води, а одна чашка цієї ягоди не перевищує 65 ккал. Згідно з дослідженням Національної медичної бібліотеки 2011 року, кавун не тільки корисний для схуднення, а й захищає шкіру від сонячних опіків.

Кісточкові плоди

Фото: Pixabay

Персики, вишні та абрикоси належать до групи кістянок. Усі вони мають високий вміст вітамінів С і А, а також дуже низькокалорійні. Приміром, чашка свіжої вишні без кісточок містить 97 калорій, один персик — 68 калорій, а одна чашка нарізаних абрикосів - близько 79 калорій. Кісточкові фрукти також входять до низькоглікемічної (низький ГІ) дієти та вважаються ідеальним перекусом для схуднення.

Ананас

Цей соковитий, кисло-солодкий тропічний фрукт містить бромелайн, фермент, який робить м'ясо ніжним. Крім того, він уповільнює травлення, що призводить до втрати ваги.

Одна чашка свіжого ананаса містить понад 82 калорій і закриває добову потребу організму у вітаміні С на 131%. Він також містить вітамін А, кальцій, залізо і марганець.

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