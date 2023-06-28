Фруктовая диета. Топ 7 фруктов, которые помогут быстро похудеть

Обычно из-за высокого содержания сахара в фруктах, их употребление во время диеты советуют ограничивать. Но есть низкокалорийные фрукты, которые благодаря большому содержанию клетчатки, наоборот, помогают худеть.

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Диетологи говорят, что натуральные цельные продукты при умеренном употреблении не только помогают чувствовать себя активными и сытыми, но и помогают поддерживать оптимальный вес без строгих упражнений и диет. Тем не менее, все фрукты содержат сахар в разном количестве, но они также богаты клетчаткой и микроэлементами. Следовательно, есть фрукты с небольшим количеством сахара, которые помогут нам быть в форме и чувствовать себя великолепно. Об этом пишет Lifestyle Asia.

Фрукты с большим содержанием воды и клетчатки заставляют нас чувствовать себя сытыми, кроме того, они богаты антиоксидантами, витаминами и другими питательными веществами, которые подавляют желание съесть нездоровую пищу. Таким образом, потребление калорий может быть снижено без ущерба для питания.

Яблоки

Фото: Getty Images

Хотя этот фрукт можно не принимать во внимание, он возглавляет этот список как пищевая добавка к диете. Скромный фрукт, по данным Healthline, содержит около 5,4 грамма клетчатки и всего 116 калорий на большой фрукт. Согласно исследованию, проведенному Национальной медицинской библиотекой США в 2008 году, для опроса были выбраны 49 женщин с одинаковым индексом массы тела (ИМТ). Одна группа ела в день три яблока, другая — другие фрукты или продукты с аналогичным составом клетчатки. У тех, кто ел яблоки, наблюдалось значительное снижение веса и повышение уровня энергии.

Ягоды

Фото: Pixabay

Ягоды, особенно клубника, содержат менее 50 калорий на чашку, но удовлетворяют около 99% рекомендуемой суточной потребности в витамине С и около 26% в марганце, согласно Healthline.

Потребление этих ягод было связано со снижением уровня холестерина, воспаления и артериального давления. Диетологи рекомендуют заменять леденцы с сахаром ягодами (замороженными или любыми другими), чтобы снизить тягу к еде и похудеть.

Киви

Постоянное употребление нескольких киви в течение трех месяцев может привести к потере нескольких сантиметров в области талии. Исследование, одобренное Южным комитетом США по этике здоровья и инвалидности, изучавшее случайную группу людей, страдающих предиабетом, указывает на то же самое.

Низкокалорийный (всего 44 грамма на фрукт), он содержит около 2,3 грамма клетчатки и способствует удовлетворению около 71 процента диетической потребности в витамине С.

Авокадо

Фото: Pixabay

Авокадо изначально считался калорийной бомбой среди всех фруктов, но со временем приобрел большую известность в индустрии похудения в качестве заменителя жирных спредов и сливочного масла. Несмотря на то, что он содержит 161 калорию на половину фрукта, его можно добавить в рацион как здоровый источник растительных жиров, фолиевой кислоты и витамина К.

Арбуз

Летний незаменимый фрукт — источник витаминов А и С, бета-каротина, ликопина, калия и магния. Арбуз содержит равные части антиоксидантов и воды, а одна чашка этой ягоды не превышает 65 ккал. Согласно исследованию Национальной медицинской библиотеки 2011 года, арбуз не только полезен для похудения, но и защищает кожу от солнечных ожогов .

Косточковые плоды

Фото: Pixabay

Персики, вишни и абрикосы относятся к группе костянок. Все они имеют высокое содержание витаминов С и А, а также очень низкокалорийные. К примеру, чашка свежей вишни без косточек содержит 97 калорий, один персик — 68 калорий, а одна чашка нарезанных абрикосов — около 79 калорий. Косточковые фрукты также входят в низкогликемическую (низкий ГИ) диету и считаются идеальным перекусом для похудения.

Ананас

Этот сочный, кисло-сладкий тропический фрукт содержит бромелайн, фермент, который делает мясо нежным. Кроме того, он замедляет пищеварение, что приводит к потере веса.

Одна чашка свежего ананаса содержит более 82 калорий и закрывает суточную потребность организма в витамине С на 131%. Он также содержит витамин А, кальций, железо и марганец.

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