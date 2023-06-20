Что в твоей тарелке? Что такое правило тарелки и как оно поможет похудеть

Тарелка здорового питания поможет вам вкусно и полезно питаться, закрыть дефициты нутриентов, а еще навсегда забыть об изнурительных диетах.

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Все знают, что наше здоровье зависит от того, что мы едим. Так что же положить в тарелку, чтобы создать отличный базис для формирования прекрасного здоровья? Об этом рассказала нутрициолог, инструктор по здоровому питанию Наталья Козак.

Термин "тарелка здорового питания" был разработан учеными из Гарварда в 2011 году. Это так называемое руководство по здоровому сбалансированному питанию, которое поможет контролировать уровень глюкозы в крови и похудеть даже без подсчета калорий.

Специалист по здоровому питанию рассказала, как правильно понять "правило тарелки" и составить ее самостоятельно:

"Чтобы собрать тарелку по этому правилу, мы делим ее на 4 части:

Фото: Pixabay

1/2 – цветные овощи и зелень + фрукт на десерт. Ага, фрукт или ягоды на десерт завершат трапезу без желания подъедать что-нибудь еще.

1/4 – белок или его микс. Да-да! Миксовать можно.

1/4 – углеводы, или микс разных видов. Попробуйте когда-нибудь микс гречки и риса. Вкуснота!

И напоследок нужно добавить небольшое количество жиров для вкуса и дополнительной пользы"

Наталья Козак отмечает, если ваша тарелка уже содержит источник животного жира (масло, яйца, творог, сало) в составе других продуктов, то добавьте растительные жиры для баланса: полезные масла, семена, авокадо или орехи.

Смысл "здоровой тарелки" заключается в том, что во время каждого приема пищи вы получаете сбалансированный рацион и полный набор необходимых нутриентов. На самом деле такой метод работает таким образом, что, соблюдая, правила, вы с помощью пищи закрываете суточные потребности организма в необходимых витаминах, минералах и микроэлементах. Если все потребности закрыты, вас не будет "тянуть" на сладкое, соленое или фастфуд. Ведь все эти безудержные желания, не что иное, как не закрытые дефициты по нутриентам, которые организм пытается компенсировать самым легким путем.

Фото: Pixabay

К примеру, если вы очень сильно урезали свой рацион или не доедаете полезных жиров, вам будет хотеться шоколада или пирожное с кремом. Так организм постарается получить глюкозу и обеспечить себя энергией.

Поэтому очень важно следить, чтобы каждый ваш прием пищи состоял из клетчатки, белков, жиров и углеводов. Обязательно каждый день вы должны употреблять 3 порции овощей и 2 порции фруктов и ягод. И чем разнообразнее и разноцветнее будет ваша овощная и фруктовая тарелка, тем больше полезных веществ получит ваш организм.

Размер тарелки также важен и зависит он от цели, которую вы преследуете: поддержание веса или похудение. "Для поддержания веса возьмите тарелку 22-23 см, для похудения – 20-21 см" – советует нутрициолог.

Фото: Pixabay

"Правило тарелки – это простой и вкусный способ достичь целей по улучшению формы и показателей здоровья" – подытожила нутрициолог Наталья Козак.

Начните практиковать здоровое питание и правильные пищевые привычки, и со временем у вас отпадет не только вопрос с лишним весом, но и проблемы со здоровьем..

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас проблемы, обратитесь к специалисту.