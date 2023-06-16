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Стиль жизни

Диета долголетия. Средиземноморская диета поможет дожить до 100 лет

Средиземноморская диета поможет сохранить здоровье
Средиземноморская диета

Оказывается, на продолжительность жизни влияет не только генетика, но и питание. Средиземноморская диета является тому подтверждением.

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Существует множество диет, но провести исследования, соответствующие высоким стандартам доказательной медицины в вопросах питания достаточно сложно. Одна из наиболее широко описываемых и оцениваемых диетических моделей в научной литературе – средиземноморская диета. Именно об этой диете, ее особенностях и преимуществах нам рассказала эндокринолог Ксения Марченко.

Почему же средиземноморскую диету называют "диетой долголетия" и оправдано ли это утверждение? "Средиземноморская диета доказала свою эффективность прежде всего в профилактике и снижении рисков смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Люди, которые придерживаются этого типа питания, дольше живут и меньше болеют онкологическими заболеваниями" – говорит Ксения.

Средиземноморская диета уникальна, так как подходит всем, кто имеет лишний вес, нарушение углеводного обмена в виде предиабета и сахарного диабета.

В чем волшебство данной диеты?

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Фото: Pexels

Настоящая средиземноморская диета — это растительная диета, богатая клетчаткой, с добавлением "полезных" жиров в виде растительного масла, орехов. А вот современная версия диеты немного отличается, в ней используется более высокая доля красного мяса и полуфабрикатов.

Что можно есть на средиземноморской диете:

  • Овощи и зелень. В день нужно съедать не менее трех порций овощей с каждым приемом пищи.
  • Зерновые.

"В рационе обязательно должны быть хлеб из муки грубого помола, макароны из твердых сортов пшеницы, бурый неочищенный рис и другие цельнозерновые крупы. Сложные углеводы расщепляются медленно и надолго обеспечивают чувство сытости" – говорит эндокринолог.

  • Бобовые – нут, чечевица, горох или любые другие, так как бобовые содержат растительный белок и сложные углеводы.
  • Фрукты и ягоды. Не менее трех разнообразных порций в день.
  • Растительные масла.

"Растительные масла содержат фитостеролы, в частности, оливковое масло. В вашем ежедневном рационе должно быть 3 ложки любого растительного нерафинированного масла. Добавлять масло нужно в готовое блюдо" – подчеркивает Ксения Марченко.

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Фото: Pixabay
  • Орехи и семена – они содержат много растительного масла и клетчатку.
  • Рыба. Минимум 2 порции рыбы в неделю.
  • Птица. Не жирные сорта – курица или индейка.
  • Молочные продукты – предпочтительно нежирные сыры и натуральный йогурт, без наполнителей.
  • Яйца – куриные, перепелиные, приготовленные в любом виде.
  • Красное вино.

"Хотя вино и находится в списках рекомендованных продуктов для средиземноморской диеты, безопасной дозы нет! Но рекомендовано не более 1 порции для женщин и 2-х – для мужчин" — говорит Ксения.

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Фото: Фото: Gettyimages

В средиземноморской диете практически не употребляют мясо и сладости, они находятся на вершине пирамиды. Мясо не более 2-х порций в неделю.

"Средиземноморская диета – это не только про еду. Это образ жизни – ежедневная физическая активность и неспешные семейные обеды, что безусловно, положительно сказывается и на психическом состоянии человека" – подытожила Ксения Марченко.

Напомним, диетолог рассказала, что нужно есть, чтобы улучшить гормональный фон

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